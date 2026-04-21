Sắc vóc em gái 19 tuổi của thủ môn Đặng Văn Lâm

Hôm 19/4, Đặng Thanh Giang chia sẻ ảnh làm mẫu cho một sự kiện tại TP HCM. Cô diện áo yếm dáng crop top, phối chân váy siêu ngắn và bốt cao tới gối.

Hình ảnh của cô gây chú ý trên mạng xã hội với nhiều lượt chia sẻ và hàng nghìn lượt thích. Khán giả khen cô có gương mặt đẹp với lớp trang điểm cuốn hút.

Đặng Thanh Giang sinh năm 2007 tại Nga, là em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm, mang hai dòng máu Việt, Nga. Hiện cô cùng gia đình sinh sống ở Việt Nam. Năm 2024, trong đám cưới của anh trai, cô bật khóc vì xúc động. Đặng Văn Lâm cho biết từ nhỏ đến lớn, hai anh em luôn tình cảm, quấn quít.

Thanh Giang có khuôn mặt trái xoan, đường nét hài hòa. Cô đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại TP HCM.

Ngoài sở thích làm mẫu, Thanh Giang còn thích các hoạt động thể chất, có thú vui cưỡi ngựa. Thỉnh thoảng, cô ra sân ủng hộ anh trai thi đấu.

Trong một chuyến du xuân, ba anh em cùng so chiều cao. Văn Lâm (trái) cao 1,88 m, em trai Văn Mạnh cao 1,83 m, Thanh Giang cao khoảng 1,76 m.

Tại gala trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2023, cô diện váy đen ngắn và bốt cổ thấp, cùng bố mẹ, vợ chồng anh trai tới tham dự tại Nhà hát Bến Thành, TP HCM.

Thanh Giang theo đuổi phong cách hiện đại, nữ tính. Cô thường xuyên diện crop top tôn vòng eo.

Váy midi đơn sắc bằng thun mỏng ôm dáng cũng là một trong những thiết kế cô yêu thích. Thay vì giày cao gót, cô phối trang phục cùng sneakers, bốt hoặc dép bệt để thuận tiện trong sinh hoạt.

Người đẹp ít khi trang điểm. Nếu có, cô áp dụng phong cách Hàn Quốc, hướng đến vẻ tự nhiên, trong trẻo.

Thời trang dạo biển của cô với áo xuyên thấu, quần ống rộng cùng tông.

Phong cách Y2K được cô thể hiện với crop top, chân váy xếp ly, áo khoác lông và quần ren trắng.