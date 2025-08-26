Tranh cãi xung quanh tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Người đẹp Praveenar Singh đã có chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Cô nhận được sự ủng hộ, khen ngợi của đại đa số fan sắc đẹp Thái Lan và quốc tế.

Tuy nhiên, đằng sau chiến thắng của Praveenar Singh vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đưa quan điểm về việc Praveenar Singh có nguồn gốc Ấn Độ nhưng lại giành chiến thắng tại một cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ Thái Lan.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 Praveenar Singh.

Sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, các bài viết thảo luận về gốc gác của Praveenar Singh trở nên phổ biến trên mạng xã hội.

Veena Praveenar Singh là người gốc Ấn Độ, sinh ra tại Chiang Mai, Thái Lan. Hiện có khoảng 400.000 người gốc Ấn Độ định cư tại Thái Lan, chủ yếu ở các thành phố lớn. Sự pha trộn và hôn nhân giữa các sắc tộc của những người di cư trước đó đã tạo nên một cộng đồng người Thái gốc Ấn Độ bản địa đông đảo.

Năm 2022, Veena Praveenar Singh kết hôn với chồng người Ấn Độ và đổi sang họ của chồng - Veena Pawina Singhatakwal. Năm 2023, khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan thay đổi luật lệ cho phép phụ nữ đã kết hôn tham gia, Veena quay trở lại và dừng chân ở ngôi vị á hậu 2. Hiện cô và chồng người Ấn Độ đã chia tay.

Hồi đầu năm 2021, Veena Praveenar Singh từng nhận quốc tịch Ấn Độ. Khi đó, nhiều fan còn ủng hộ Veena Praveenar Singh đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ để tìm kiếm tấm vé đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.

Việc Veena Praveenar Singh là người gốc Ấn nhưng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan gây ý kiến trái chiều. Bên cạnh lượng người đông đảo ủng hộ, một số cho rằng Veena Praveenar Singh không đại diện cho những nét đặc trưng của phụ nữ Thái Lan.

Bên cạnh đó, những mâu thuẫn trước đây giữa Veena Praveenar Singh và ông Nawat - người đang nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan - được đào lại khiến nhiều người chú ý.

Ông Nawat từng thể hiện thái độ không hài lòng với Veena vì cô nhận công việc trùng ngày với sự kiện của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Trước áp lực dư luận, Veena phải lên tiếng xin lỗi để làm hài lòng ông Nawat

“Tôi xin nhận trách nhiệm về sự cố này và gửi lời xin lỗi chân thành đến ngài Nawat, tổ chức Miss Grand International cũng như người hâm mộ. Việc sắp xếp lịch trình chưa hợp lý đã gây ra hiểu lầm không đáng có. Tôi trân trọng những góp ý và sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai”, cô cho biết.

Cô cũng tuyên bố chấm dứt hợp tác với ê-kíp cũ nhằm tránh những sai sót tương tự xảy ra. Trên trang cá nhân, người đẹp xóa bỏ thông tin liên quan đến ê-kíp cũ để làm hài lòng ông Nawat.

Veena Praveenar Singh 29 tuổi, là người đẹp lai Thái Lan - Ấn Độ. Cô có chiều cao 1,78 m cùng thân hình nóng bỏng và nhan sắc hiện đại, cá tính. Veena Praveenar Singh tốt nghiệp hai chuyên ngành tiếng Nga và Nghệ thuật tự do tại Đại học Thammasat, thông thạo ngôn ngữ Anh, Nga.

Sau bốn lần dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, Veena Praveenar Singh giành quyền đại diện Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức vào tháng 11 trên chính quê hương mình. Fan sắc đẹp xứ sở chùa vàng kỳ vọng Veena Praveenar Singh mang về danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ thứ ba cho Thái Lan sau gần 40 năm chờ đợi.