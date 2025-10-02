Lộ diện ứng viên mạnh ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Vanessa Pulgarin. Cô giành quyền đại diện Colombia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

Chiến thắng của Vanessa Pulgarin không gây bất ngờ. Cô được đánh giá là thí sinh có kinh nghiệm dày dặn và sắc vóc nổi bật trong dàn thí sinh năm nay.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Colombia năm nay 34 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu và có bằng cử nhân ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana.

Vanessa Pulgarin là nhân vật có sức ảnh hưởng ở Colombia với trang cá nhân Instagram có hơn 500.000 người theo dõi. Cô được xem là hình mẫu về thời trang, sắc đẹp và sức khỏe nữ giới.

Vanessa Pulgarin là người đẹp có kinh nghiệm thi nhan sắc ấn tượng. Cô dự thi Senorita Colombia và giành giải á hậu 1. Sau đó, người đẹp được bổ nhiệm tham gia Miss International 2017 ở Nhật Bản nhưng không đạt thành tích.

Pulgarín từng chia sẻ mục tiêu của cô không chỉ là sải bước trên sàn diễn, cô muốn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến giáo dục, thể thao và sức khỏe tinh thần.

Cô yêu thích luyện tập thể thao như gym, yoga và thúc đẩy lối sống lành mạnh. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những video tập luyện thể thao trên mạng xã hội để tạo động lực và khuyến khích mọi người bảo vệ sức khỏe.

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất khi sử dụng mạng xã hội là dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi truyền cảm hứng thông qua thể thao và lối sống lành mạnh. Tôi nghĩ điều đó rất cần thiết", cô chia sẻ.

Nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao, cô có vóc dáng săn chắc với những múi bụng rắn rỏi, nóng bỏng đậm chất Latinh. Vanessa Pulgarin được xếp vào nhóm thí sinh có hình thể nổi bật nhất Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Ngoài sự nghiệp thi hoa hậu, Vanessa đã trình diễn cho các nhà thiết kế trong nước và quốc tế và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang và chăm sóc cá nhân. Tuy nhiên, cô khẳng định trọng tâm của mình không chỉ nằm ở sắc đẹp mà hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Vanessa cho biết việc theo học ngành Truyền thông Xã hội và Báo chí tại Đại học Pontificia Bolivariana đã cho phép cô hiểu được sức mạnh của ngôn từ trong quá trình chuyển đổi xã hội.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa một người nổi tiếng và một nhân vật thực sự có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Vanessa cho rằng sự khác nhau nằm ở ý nghĩa đằng sau những thông điệp mà họ truyền tải. Những thông điệp này phải có trách nhiệm và tạo ra tác động thực sự.

Vanessa chia sẻ cô đang thử sức với diễn xuất và mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành điện ảnh để hiện thực hóa giấc mơ mà cô đã ấp ủ từ nhỏ.

Với nền tảng ấn tượng, Vanessa Pulgarin đang được đánh giá là ứng viên mạnh, có khả năng chạm tay vào vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Colombia là sash mạnh ở Hoa hậu Hoàn vũ, duy trì chuỗi thành tích ấn tượng trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, năm ngoái, đại diện Colombia là người đẹp Daniela Toloza bất ngờ ra về tay trắng khiến fan sắc đẹp ngỡ ngàng. Năm 2023, Colombia lọt vào top 5 với thành tích của người đẹp Camila Avella. Lần gần nhất Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ là năm 2014 với chiến thắng của người đẹp Paulina Vega.