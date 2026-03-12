Lisa và 'cô dâu mới' Zendaya nổi bật ở show Louis Vuitton

Tới thưởng lãm bộ sưu tập Louis Vuitton thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week Thu Đông 2026, Zendaya thu hút ánh nhìn khi diện set đồ trắng gồm sơ mi cổ nhọn và chân váy phồng high-low sành điệu, nhấn nhá phụ kiện da đen cá tính.

Diễn viên Spider-Man: No Way Home trở thành tâm điểm truyền thông sau khi stylist thân thiết lâu năm Law Roach tiết lộ hôm 1/3 rằng cô và "Người Nhện" Tom Holland đã kết hôn.

Cũng ngồi hàng ghế đầu show Louis Vuitton, Lisa nhóm Blackpink làm mới hình ảnh bằng mẫu áo pha trộn chất liệu và khoe eo phẳng lỳ.

"Công chúa băng" Alysa Liu dần phủ sóng sự kiện sau thành công vang dội tại kỳ Olympic mùa đông Milano Cortina 2026.

Diễn viên Top Gun: Maverick Jennifer Connelly giấu đường cong sau thiết kế xếp nếp cầu kỳ.

Ngôi sao The Danish Girl Alicia Vikander áp dụng bảng màu trung tính và tạo điểm nhấn bằng clutch họa tiết hoa.

Mỹ nhân phim 18+ Bridgerton Phoebe Dynevor hóa quý cô thanh lịch.

"Bond girl" Ana de Armas kín đáo hơn thường thấy.

Diễn viên 29 tuổi Chloe Grace Moretz.

"Bông hồng Pháp" Lea Seydoux.

Diễn viên One Battle After Another Chase Infiniti.