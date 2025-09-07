Ông Nawat kiện Á hậu Hòa bình

Ngày 6/9, trên trang Instagram cá nhân, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International - đã chia sẻ những thông tin về vụ việc kiện người đẹp Pich Votey Saravody - Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

Năm 2022, công ty mỹ phẩm của ông Nawat và người đẹp Pich Votey Saravody ký thỏa thuận hợp tác. Theo đó, đại diện công ty của ông Nawat là bà Phichanan đầu tư sản xuất mỹ phẩm, còn Pich Votey Saravody là nhà phân phối tại Campuchia, lợi nhuận chia đôi.

Ông Nawat và Pich Votey Saravody.

Tháng 6/2024, phía nhà máy của ông Nawat đã giao cho Pich Votey Saravody lô hàng trị giá 123.000 baht bao gồm kem CC Cream, kem nhũ, kem chống nắng và khuôn in lụa.

Sau khi nhận hàng, phía Pich Votey Saravody cho rằng sản phẩm không giống mẫu thử, từ chối bán và yêu cầu bồi thường 60.000 baht. Bà Phichanan chấp thuận và đòi lại hàng, nhưng Pich Votey Saravody giữ toàn bộ lô hàng, không hoàn trả. Đến 30/8/2025, Pich Votey Saravody vẫn từ chối trả hàng.

Phía công ty của ông Nawat cho rằng Pich Votey Saravody có ý định chiếm đoạt số hàng trên nên đã gửi đơn khiếu nại lên cơ quan điều tra để truy tố Pich Votey Saravody tội tham ô tài sản.

Sự việc gây xôn xao giới sắc đẹp và càng làm mâu thuẫn giữa ông Nawat và Pich Votey Saravody trở nên căng thẳng. Trước đó, ông Nawat đã quyết định tước danh hiệu Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 của cô.

Ban tổ chức Miss Grand International cho biết quyết định tước danh hiệu của Pich Votey Saravody được đưa ra sau khi cô có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức mà tổ chức đề ra.

"Cô đã lan truyền thông tin sai lệch và đưa ra những phát ngôn mang tính xúc phạm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng, hình ảnh và uy tín của Miss Grand International. Tổ chức xem đây là hành vi không thể chấp nhận và đã thu hồi danh hiệu ngay lập tức, không cần thông báo trước", phía MGI chia sẻ.

Phía ông Nawat cũng yêu cầu Saravody không được phép nhắc đến hay sử dụng bất kỳ hình thức nào liên quan đến danh hiệu đã bị thu hồi. Đồng thời, cô có trách nhiệm gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan trên các nền tảng truyền thông, bao gồm hình ảnh đội vương miện, dải sash, logo, video hoặc bất kỳ tài liệu nào có gắn biểu tượng chính thức của tổ chức.

Pich Votey Saravody và ông Nawat từng có mối quan hệ thân thiết sau khi cô giành danh hiệu Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Thời điểm đó, cô được ông Nawat yêu mến, thường xuyên đi công tác cùng và xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng.

Tuy nhiên, sau khi Pich Votey Saravody từ bỏ danh hiệu Á hậu Hòa bình để thi Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia, cô cũng mất thiện cảm nơi ông Nawat. Vị chủ tịch liên tục dùng những lời lẽ miệt thị ngoại hình người đẹp.

Gần đây khi mối quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia căng thẳng, ông Nawat đã liên tục có những phát ngôn công kích khiến Pich Votey Saravody nổi giận. "Là một người Campuchia có phẩm giá, tôi trân trọng kêu gọi ông hãy lựa chọn lời nói một cách cẩn thận, phấn đấu vì sự thật và làm điều tốt để có thể sống lâu hơn", cô gửi gắm ông Nawat.