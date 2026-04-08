Tham vọng thâu tóm Hoa hậu Hoàn vũ thất bại

Ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International (MGI) và Giám đốc điều hành của tổ chức Miss Universe (MUO) đã xác nhận trong buổi livestream mới nhất rằng sẽ không hỗ trợ tổ chức Miss Universe, bao gồm cả việc tổ chức cuộc thi năm tới.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không giúp tổ chức Miss Universe nữa, kể cả năm sau. Tôi đảm bảo, nếu tôi không phải là chủ sở hữu, tôi sẽ không làm việc. Nếu tôi là chủ sở hữu, tôi mới làm," ông nói.

Tuyên bố của ông Nawat được đưa ra sau những chỉ trích trước đó của ông đối với Miss Universe vì cho rằng tổ chức này đang mất định hướng, giá trị và ngó lơ những lời khuyên của ông.

Ông Nawat tham vọng thâu tóm Hoa hậu Hoàn vũ.

Các nguồn tin từ các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan cho biết ông Nawat có kế hoạch đến New York để thảo luận về việc mua lại MUO. Ông Nawat được cho rằng muốn sở hữu tổ chức MUO sau khi nắm giữ bản quyền Miss Universe Thailand.

Tuy nhiên, phía MUO dường như không hoan nghênh đề nghị của ông, dẫn đến việc ông Nawat thất vọng và hủy bỏ chuyến đi. "Tại sao bị hoãn? Vì họ đang rất hỗn loạn, họ chỉ ngồi đó chờ vận may quyết định số phận của mình", ông nói.

Trước đó, ông Nawat đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng với tổ chức Miss Universe (MUO). Ông cho rằng thương hiệu Miss Universe vốn đại diện cho vẻ đẹp và giá trị người phụ nữ đang dần đánh mất phương hướng. Theo ông Nawat, hiện tại không có ai thực sự tập trung vào việc nâng cao chất lượng cuộc thi. Ông cho rằng MUO chỉ chú trọng vào những vấn đề không cần thiết.

Chủ tịch MGI nhấn mạnh rằng một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ như Hoa hậu Hoàn vũ phải được chú trọng từ khâu tổ chức đến hình ảnh thí sinh, tất cả đều cần được đầu tư nghiêm túc.

“Làm việc phải đặt chất lượng lên hàng đầu, nhưng họ lại không nghĩ đến điều đó, họ chỉ tập trung vào những thứ khác. Chúng ta phải nhớ rằng chất lượng là quan trọng. Cần chú ý đến cách tổ chức, sự chuẩn bị, chất lượng và giá trị của thí sinh, trang phục, sản xuất... Nếu làm tốt, thương hiệu Miss Universe sẽ trường tồn. Nhưng kể từ khi làm việc với họ, tôi chưa từng thấy điều đó, họ không quan tâm", ông nói.

Những chia sẻ của ông Nawat đang gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng ông Nawat thiếu chuyên nghiệp khi thể hiện sự khó chịu, giận dỗi sau khi bị khước từ đề nghị mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

"Không mua được nên quay ra dỗi hả, đúng là chuyện gì Nawat cũng có thể làm", "Ngày xưa ra sức chê bai, cà khịa Miss Universe. Giờ lại muốn mua lại", "Khi xưa thể hiện tẩy chay Miss Universe nhưng thực ra là rất khao khát có được nó"... cư dân mạng bình luận.

Ông Nawat từng công khai coi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ là đối thủ của Hoa hậu Hòa bình. Trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, ông Nawat cho chiếu clip có cảnh dòng chữ MU bị đá văng và thay thế bằng hai chữ GI để tạo thành MGI (Miss Grand International) khiến nhiều khán giả bức xúc.

Tuy nhiên vào tháng 2/2025, ông Nawat gây xôn xao khi mua lại bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của tổ chức Miss Universe, chịu trách nhiệm tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan.

Tại thời điểm đó, ông Nawat bộc lộ tham vọng thâu tóm sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ. Để thực hiện chiến lược này, vị doanh nhân người Thái đã chi gần 500 tỷ đồng chỉ trong vòng gần 3 tháng.

Trước đó, ông Nawat đã bỏ ra số tiền 5,4 triệu USD (khoảng 136 tỷ đồng) để nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan từ năm 2025 đến 2029. Số tiền này được thanh toán một lần chứ không trả theo bản quyền từng năm.

Với việc nắm quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tổ chức MGI dự kiến thu về khoảng 378 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 xảy ra nhiều sự cố. Nhiều thí sinh từ chối quay quảng cáo trả quyền lợi cho các nhà tài trợ Thái Lan khiến ông Nawat gặp rắc rối, thiệt hại lớn về tài chính.

Sau sự cố này, ông Nawat từng tuyên bố không muốn liên quan tới tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, những chia sẻ mới nhất cho thấy chủ tịch MGI vẫn ấp ủ tham vọng thâu tóm sân chơi nhan sắc hấp dẫn nhất hành tinh này.