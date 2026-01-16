Giá vé fan meeting của ông Nawat rẻ như cho

Ông Nawat vừa thông báo sự kiện fan meeting đầu tiên của mình được tổ chức đúng vào ngày lễ tình nhân 14/2 tại hội trường MGI Hall với tên gọi Boss Fanmeet.

Đây cũng là lần đầu chủ tịch một cuộc thi sắc đẹp tổ chức fan meeting. Thông tin thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp xứ sở chùa vàng và quốc tế.

Ông Nawat cho biết vé mở bán sớm sẽ có giá 29 baht (khoảng 24.000 đồng) và vé gốc sẽ có giá 1.999 baht (khoảng 1,6 triệu đồng). Chương trình sẽ có bốc thăm trúng thưởng và nhiều khách mời cũng như tiết mục trình diễn đặc sắc.

Thông tin về giá vé của buổi fan meeting nhận nhiều bình luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng ông Nawat đưa ra mức vé rẻ như cho, chủ yếu để gặp gỡ người hâm mộ.

"Giá vé fan meeting rẻ nhất lịch sử", "Ông Nawat giàu có nên đâu cần tiền bán vé, chủ yếu là để gặp gỡ khán giả thôi", "Giá rẻ như cho thì mới có thể lấp kín được hội trường MGI", "Khách mời của buổi fan meeting sẽ là các hoa hậu, á hậu của Miss Grand nên chắc chắn sẽ cháy vé... khán giả bình luận.

Việc lần đầu chủ tịch một cuộc thi sắc đẹp tổ chức fan meeting cũng cho thấy sức ảnh hưởng của ông Nawat với cộng đồng fan hoa hậu ở Thái Lan.

Ông Nawat là người sáng lập và phát triển cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International. Trải qua hơn một thập kỷ phát triển, Hoa hậu Hòa bình được xếp vào một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Điều đó chứng tỏ năng lực kinh doanh nhạy bén của ông Nawat.

Bên cạnh khả năng kinh doanh, ông Nawat được biết đến là vị chủ tịch thân thiện, chiều fan. Dù có nhiều tranh cãi xoay quanh cách điều hành của ông Nawat nhưng vị chủ tịch này vẫn có lượng lớn fan ở xứ sở chùa vàng.

Năm 2023, Miss Grand International là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên của Thái Lan và trên thế giới niêm yết trên sàn chứng khoán. Điều này cho thấy giá trị thương mại của cuộc thi cũng như khả năng kinh doanh của ông Nawat Israkraisil.

Ông Nawat cũng liên tục lọt vào danh sách những người giàu nhất showbiz nhờ cổ phiếu. Năm 2024, chuyên trang Wealthy Thai công bố danh sách 15 người giàu nhất showbiz Thái Lan năm 2023. Trong đó, ông Nawat Israkraisil đứng ở vị trí thứ 4.

Trong năm 2026, ông Nawat dự kiến tổ chức hai mùa giải Hoa hậu Hòa bình. Đầu năm là mùa giải All Stars và cuối năm là Hoa hậu Hòa bình 2026. Với kinh nghiệm lâu năm, ông Nawat vẫn giữ được sức nóng cho các cuộc thi mà mình tổ chức.