Quy tắc ăn uống giúp Võ Hoàng Yến giảm cấp tốc 4 kg

Để chuẩn bị cho màn diễn first face tại show thời trang của NTK Đỗ Long hôm 5/12, siêu mẫu Võ Hoàng Yến "chật vật" giảm 4 kg suốt cả tháng trước đó. "Đó là thử thách nhưng cũng là động lực để tôi trở lại mạnh mẽ hơn", chân dài 37 tuổi bày tỏ về việc giảm cân cấp tốc sau sinh để mặc vừa xiêm y do Đỗ Long thiết kế.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến tại show thời trang hôm 5/12.

Thực đơn của siêu mẫu cao 1,78 m trong thời gian siết cân chủ yếu gồm 2 bữa: trưa và tối, đảm bảo khoảng 1.400 calo/ngày, nhằm tạo thâm hụt calo, giúp giảm mỡ, giảm cân. Cô tuân thủ quy tắc ít carb, giàu protein và chất xơ đồng thời không ăn đồ ngọt.

Bà mẹ một con ưu tiên ăn bún nưa, khoai lang, bánh mì nguyên cám, cơm gạo lứt... thay cho cơm trắng thông thường. Đây đều là những nguồn tinh bột có hàm lượng chất xơ cao hơn, chỉ số đường huyết thấp, giúp no lâu, hạn chế thèm ăn.

Protein trong thực đơn của Võ Hoàng Yến chủ yếu là ức gà, trứng, các loại cá, tôm... được chế biến đơn giản, hạn chế gia vị để tránh độn thêm calo cho thực phẩm. Protein được tiêu hóa chậm nên có thể làm tăng cảm giác no và giảm khẩu phần ăn trong các bữa tiếp theo. Chế độ ăn giàu protein động vật và thực vật cũng giúp thúc đẩy trao đổi chất, tăng hiệu quả đốt mỡ.

Thực đơn giảm cân của Võ Hoàng Yến tuân thủ quy tắc ít tinh bột, giàu chất xơ và protein.

Một thành phần khác không thể thiếu trong mọi bữa ăn của Võ Hoàng Yến là chất xơ đến từ các loại rau. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, tránh tăng đột biến lượng đường sau bữa ăn và góp phần bảo toàn độ nhạy insulin. Thực đơn của Võ Hoàng Yến được thay đổi đa dạng các loại rau, lúc là cải xoăn trộn salad, lúc là bắp cải luộc, canh rau...

Hai tuần sát thời gian show diễn, chế độ ăn của Võ Hoàng Yến được siết chặt hơn. Cô cắt bỏ gần như hoàn toàn gia vị khi chế biến. Thực đơn chỉ xoay quanh các món như: bún nưa nấu cùng cá chép giòn, ức gà nướng, tôm áp chảo, cá hấp, rau bắp cải luộc, rau diếp. Người đẹp thậm chí còn xay ức gà cùng quả bơ để hấp thụ đủ lượng protein.

Thực đơn của Võ Hoàng Yến những ngày sát show diễn.

Nhờ "bóp mồm, bóp miệng" kết hợp với tập luyện cùng huấn luyện viên, siêu mẫu đã giảm được số cân mong muốn, đưa cơ thể về mức 60 kg, cải thiện vóc dáng sau sinh săn chắc. Tuy nhiên, Võ Hoàng Yến không khuyến khích mọi người làm theo phương pháp giảm cân giống cô vì mỗi cơ địa, thể trạng và tính chất công việc khác nhau. Bên cạnh đó, việc kiêng khem nghiêm khắc gia vị, đồ ngọt cũng khiến Võ Hoàng Yến không tránh được cảm giác thèm ăn. Cô thú nhận trở về nhà sau show diễn, thứ đầu tiên cô ăn là kem vì quá thèm ngọt.

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009, đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009. Cô từng làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022... Võ Hoàng Yến thông báo đăng ký kết hôn với chồng Việt kiều tại Mỹ tháng 3/2024. Vợ chồng siêu mẫu đón con gái đầu lòng tháng 9/2024.