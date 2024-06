Sự hợp tác giữa Balenciaga và Under Armour đã chính thức công bố

Balenciaga đã khiến nhiều người phải chú ý sau khi đăng hình ảnh một chiếc khuyên tai hình chữ “UA” khác biệt lên mạng Instagram của mình, xác nhận rằng họ đã hợp tác với Under Armour trong các tác phẩm cho mùa xuân năm 2025. Và vào thứ Năm, thương hiệu do nhà thiết kế Demna dẫn dắt đã tiết lộ bộ sưu tập mùa tiếp theo của mình trên một sàn diễn ướt át ở Thượng Hải, nơi có rất nhiều món đồ kết hợp, bao gồm thắt lưng hàng hiệu, áo khoác ngoài hiệu suất, quần tập thể dục và quần thể thao, được thiết lập trong quan hệ đối tác. Nhưng không dừng lại ở đó: sau khi chương trình kết thúc, Balenciaga đã tung ra dòng sản phẩm ready to wear hoàn chỉnh với sự hợp tác của thương hiệu đồ thể thao hiện có sẵn để mua sắm.

Tuy nhiên, những gì Balenciaga thể hiện trên sàn diễn không phải là những gì được đăng trên trang web của hãng. Bộ sản phẩm sáu món dường như là tiền thân của những món đồ xuất hiện trên sàn catwalk. Ngày nay, các thương hiệu này đã tung ra hàng loạt mẫu quần áo lougewear, áo hoodie, áo phông, quần thể thao, quần short,..., để chuẩn bị cho những gì sẽ diễn ra trong năm tới.

Trong số những sản phẩm nổi bật, chiếc áo hoodie có khóa kéo trị giá 1.450 USD, có cả hai màu đỏ và đen, có kiểu dáng vừa vặn và logo đồng thương hiệu đơn giản trên ngực, trong khi một chiếc áo phông oversized trị giá 795 USD, có cùng màu sắc, đặt các logo ở trung tâm của thiết kế. Quần short lông cừu rộng baggy màu xám, có giá 1.150 USD, dài đến dưới đầu gối, nơi bạn sẽ tìm thấy biển hiệu tương tự; và chiếc quần thể thao trị giá 1.290 USD với độ rộng vừa vặn tương tự ở mắt cá chân với một chút vải thừa có cùng tông màu. Mũ và tất có thương hiệu, được niêm yết với giá lần lượt là 475 USD và 150 USD, hoàn thiện dòng sản phẩm này.

Sự hợp tác này có thể chứng minh được hiệu quả? Chúng ta sẽ phải chờ để chứng kiến ​​toàn bộ diễn biến của nó. Hiện tại, phần đầu tiên của sự hợp tác Under Armour của Balenciaga đã có sẵn để mua sắm trên cửa hàng trực tuyến của thương hiệu. Chúng ta hãy cùng khám phá bộ sưu tập ở dưới.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]