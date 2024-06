Nam ca sĩ Harry Styles ra mắt BST ready to wear đầu tiên cho mùa hè năm 2024

Thương hiệu Pleasing của ca sĩ nổi tiếng Harry Styles được biết đến với các loại sơn móng tay vui tươi và nước hoa không phân biệt giới tính, nhưng các sản phẩm thời trang của hãng luôn được phân loại an toàn như là một loại hàng hóa cho đến tận bây giờ. Thương hiệu, do Giám đốc sáng tạo Harry Lambert đứng đầu, vừa trình làng bộ sưu tập quần áo ready to wear đầu tiên cho Mùa hè 2024, có tựa đề “Mùa hè ẩm ướt, nóng bức, dễ chịu”.

Dòng sản phẩm mở rộng gồm 25 sản phẩm chứa đầy đồ họa lạc quan và hoa văn nhẹ nhàng. Trong số những sản phẩm nổi bật, áo sơ mi ngắn tay cài cúc có họa tiết mặt trời rạng rỡ và sọc lượn sóng giống nhau, trong khi quần short dây rút, cắt ở giữa đùi, có họa tiết giống hệt nhau.

Nổi bật của bộ sưu tập là bộ đồ thể thao “The Pleeasing Loves You”, bao gồm áo khoác in hình trái tim theo phong cách trường học và quần xếp ly với những trang trí trìu mến tương tự. Trong khi đó, chiếc áo vest dệt kim “Drive Me Crazy”, có hình một chiếc ô tô màu đỏ dễ thương ở giữa thân, có thể dễ dàng được kéo thẳng ra khỏi tủ của Styles.

Cuối cùng, họa tiết cầu vồng chiếm lĩnh những chiếc áo phông có túi, quần short ngắn và mũ, đồng thời chiếc áo cổ tròn có logo cổ điển của Pleasing trở lại với tông màu hồng. Làm tròn bộ sưu tập, bảng hiệu của thương hiệu xuất hiện bằng dòng chữ lớn trên những chiếc khăn tắm biển “cực lớn” nguệch ngoạc và nét quyến rũ trẻ trung lủng lẳng trên hai chiếc túi tote có tông màu vàng và cam.

Bộ sưu tập Mùa hè 2024 của Pleasing hiện có sẵn để mua sắm trên cửa hàng trực tuyến của thương hiệu với mức giá dao động từ $55 USD đến $275 đô la Mỹ. Khám phá đội hình đầy đủ trong bộ sưu tập ở dưới.Harry Styles' Pleasing Drop Bộ sưu tập may sẵn đầu tiên cho mùa hè năm 2024.

