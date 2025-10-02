Selena Gomez tung ảnh diện 3 váy Ralph Lauren trong ngày trọng đại

Ngày 30/9, ngôi sao 33 tuổi đăng tải loạt ảnh về lễ cưới lãng mạn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco vào cuối tuần qua tại Santa Barbara, California.

Selena Gomez diện váy cưới đuôi dài bồng bềnh, cổ yếm đính ren vừa sang trọng vừa gợi cảm. Chú rể Benny Blanco, 37 tuổi, mặc tuxedo, thắt nơ đen phong cách truyền thống. Trang phục của cặp sao đều thuộc thương hiệu Ralph Lauren.

Nữ tỷ phú cũng diện chiếc váy khác cùng thương hiệu, kiểu dáng bó sát và chất liệu ren xuyên thấu tôn đường cong.

Selena kết hợp cùng chiếc khăn voan dài, lộng lẫy. Cô dâu hoàn thiện vẻ ngoài quyến rũ với bông tai kim cương và mái tóc uốn nhẹ, ngôi lệch. Người đẹp đeo nhẫn đính hôn triệu USD cùng hai chiếc nhẫn đá quý và sơn móng tay màu ngọc trai.

Chiếc váy ren đính tên viết tắt của Selena và Benny trong hình trái tim xinh xắn.

Cô mặc thiết kế này khi bước vào lễ đường. Selena đã mời ông ngoại David Cornett là người dắt tay cô trao cho chú rể trong hôn lễ. Selena chọn ông ngoại giữ vai trò quan trọng vì trước đây ông chưa có cơ hội làm điều này với mẹ cô.

Khoảnh khắc rạng rỡ của giọng ca 'Calm Down' bên chồng. Benny không giấu nổi niềm hạnh phúc khi ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp.

Ở tiệc cưới, Selena thay chiếc váy midi lệch vai phong cách những năm 1950 ở Hollywood. Cô để chân trần, khiêu vũ cùng chú rể ở sân sau biệt thự trong sự cổ vũ của đông đảo khách mời.

Cặp sao cùng nhau nâng ly bên chiếc bánh cưới hình trái tim ghi chữ 'Just Married'.

Selena cũng hé lộ khoảnh khắc thân mật khi cô và Benny thư giãn trên chiếc ghế sofa giữa buổi tiệc. Hai người vòng tay ôm và nhìn nhau trìu mến. Hôn lễ của Selena Gomez và Benny Blanco diễn ra hôm 27/9 với sự tham dự của khoảng 200 khách mời, bao gồm nhiều bạn bè nghệ sĩ như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne... Theo People, lễ cưới diễn ra xúc động với nhiều nước mắt và nụ cười. Cô dâu chú rể tự viết lời thề hôn nhân vừa hài hước vừa cảm động. Hai người bạn thân Taylor Swift và Ed Sheeran có bài phát biểu chúc mừng cặp uyên ương. Sau đó, tiệc chiêu đãi diễn ra đến đêm khuya trong bầu không khí tươi vui.