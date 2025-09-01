Sao Việt diện sắc đỏ mừng Quốc khánh

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ và Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương cùng diện áo dài đỏ của nhà thiết kế Dũng Nguyễn, đi dưới bóng cờ.

Vợ chồng nghệ sĩ còn lưu lại hình ảnh vi vu trên xe gắn máy qua Lăng Bác những ngày gần Quốc khánh.

Trên sân ga, Huyền Lizzie diện áo dài gấm suông rộng lấy cảm hứng từ thập niên cũ.

Diễn viên Quỳnh Nga tạo điểm nhấn cho trang phục bằng cài áo hình cánh chim và lá cờ. Để tạo vẻ hoài niệm, cô chọn làn nhựa thay vì giỏ cói để đựng hoa.

Ca sĩ Thu Hằng - quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian - phối áo đỏ với quần trắng, thắt khăn quàng đỏ.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến chọn Bảo tàng Phòng không - Không quân làm nơi thực hiện bộ ảnh mừng đại lễ. Cô diện áo dài đính cườm hình ngôi sao.

Tiktoker Hà Lê diện áo dài sequin tạo dáng trên phố cổ. Cô cho biết muốn ghi lại những hình ảnh giản dị, đời thường của nhịp sống thủ đô.

Diễn viên Thu Quỳnh cùng con gái Tuệ An và mẹ - nghệ sĩ Cao Nga - chụp hình trong ngày vui. Bà Cao Nga từng được mệnh danh là "Thiên nga sân khấu kịch thập niên 1990". Bà chọn bộ quân phục, Thu Quỳnh diện áo dài đồng điệu với khăn quàng cổ của con gái.

Thu Quỳnh cho biết bộ ảnh mang ý nghĩa tôn vinh giá trị gia đình Việt. "Tình yêu nước không chỉ được viết trong trang sử lớn mà còn được gìn giữ trong từng mái ấm, để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục được truyền lửa tự hào, trân trọng hòa bình và những điều tốt đẹp của đất nước", cô nói.

MC Thái Dũng diện áo dài gấm hoa văn vàng ánh kim.