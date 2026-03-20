Rapper Doja Cat tiết lộ lý do cố tình “xấu xí” trước ống kính

Doja Cat - Nữ ca sĩ 30 tuổi, chủ nhân bản hit Paint the Town Red, cho biết cô luôn mong có thể bước ra ngoài mua sắm hay đi dạo như bất kỳ người bình thường nào. Tuy nhiên, sự chú ý quá mức từ giới báo chí khiến điều đó trở nên gần như bất khả thi.

“Điều đó khiến tôi rất bực bội”, Doja Cat thẳng thắn chia sẻ khi nói về việc không thể ghé các cửa hàng mà không bị quay chụp. Tuy vậy, thay vì nổi nóng hay yêu cầu họ dừng lại, nữ ca sĩ lại chọn một cách phản ứng khác. “Tôi không muốn tiến tới và chửi bới ai đó rằng đừng quay tôi nữa. Tôi nghĩ mình thích giải quyết mọi chuyện theo một cách sáng tạo hơn", cô nói.

Cách sáng tạo mà Doja Cat nhắc tới chính là cố tình khiến bản thân trông kém hấp dẫn trước ống kính: “Đôi khi tôi cố tình khiến mình trông thật xấu".

Trong bài phỏng vấn, nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách táo bạo trên sân khấu và thảm đỏ cũng chia sẻ thêm về nhu cầu riêng tư của mình. Doja Cat tiết lộ rằng khi còn là thiếu niên, cô từng mắc chứng sợ không gian công cộng đến mức không thể rời khỏi nhà. Tôi từng bị chứng sợ đám đông rất nặng”, cô nhớ lại thời điểm bắt đầu đăng tải các video rap lên mạng xã hội. Đây có thể coi là bước đệm quan trọng đưa cô đến với sự nghiệp âm nhạc.

Thói quen thích ở một mình phần nào vẫn theo cô đến hiện tại. Trước khi phát hành album Vie vào tháng 9/2025, Doja Cat đã dành một khoảng thời gian dài gần như tách khỏi thế giới bên ngoài để tái tạo cảm hứng sáng tạo. Lần này, cô trở về khu ngoại ô Los Angeles và sống như một “ẩn sĩ”. Những ngày ở nhà của nữ ca sĩ khá giản dị, cô chơi video game, uống rượu vang và dành thời gian bên chú mèo cưng.

Bạn thân của Doja Cat - nữ ca sĩ SZA cho rằng việc dành thời gian một mình là điều cần thiết để nữ rapper cân bằng lại năng lượng sau những dự án âm nhạc lớn. Trong cuộc trò chuyện với Vogue, Doja Cat cũng cởi mở chia sẻ về đời sống tình cảm của mình.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Harper’s Bazaar, cô từng thừa nhận bản thân có xu hướng hẹn hò khá nhiều. Ở tuổi 30, nữ rapper cho biết mình vẫn dễ rung động và hiện đang trong một mối quan hệ. Tuy nhiên, điều thú vị là Doja Cat cho biết cô ngày càng trân trọng khoảng thời gian ở một mình. Nhờ quá trình trị liệu tâm lý, nữ nghệ sĩ học được cách tận hưởng sự bình yên cá nhân, thay vì lo lắng hay tìm kiếm câu trả lời từ đối phương như trước đây. Theo cô, việc biết cách tách mình khỏi mối quan hệ trong những khoảng thời gian nhất định giúp bản thân cảm thấy nhẹ nhõm và cân bằng hơn.