Phong cách gây tranh cãi của Taylor Swift

Phong cách thời trang không hoàn hảo

Mỗi lần ra khỏi nhà, Taylor Swift lại trở thành tâm điểm chú ý vì trang phục của mình. Trang phục thảm đỏ được thiết kế riêng của nghệ sĩ từng 14 lần đoạt giải Grammy thường xuyên giúp cô dẫn đầu danh sách những người mặc đẹp nhất. Trong khi đó, những món đồ giá cả phải chăng hơn mà cô kết hợp vào phong cách đường phố và trên mạng xã hội có xu hướng cháy hàng rất nhanh.

Người đẹp sinh năm 1989 thậm chí biến vòng tay tình bạn trở thành phụ kiện được săn đón nhiều nhất trong năm, nhờ vào việc cô nhắc đến nó trong một bài hát của mình, You’re On Your Own, Kid .

Taylor Swift sở hữu phong cách cá nhân gây tranh cãi. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, nếu những thành tựu âm nhạc to lớn mà Swift gây dựng nên là điều không thể tranh cãi, phong cách cá nhân của cô từ lâu gây chia rẽ cả giới phê bình và người hâm mộ.

Một số người bắt chước cách ăn mặc của cô và đánh giá cao sự tinh tế của chủ nhân hit Fortnight khi lựa chọn trang phục theo từng giai đoạn âm nhạc của mình. Những người khác lại cho rằng thứ mà Taylor mặc lên người không ấn tượng và thiếu chiều sâu cá tính.

Một người hâm mộ, tên là Cookie Cohen, thậm chí lập hẳn tài khoản Instagram chỉ để giúp thần tượng phối trang phục thời trang và có điểm nhấn hơn.

Nhóm phóng viên của Page Six , chuyên trang giải trí của New York Post (Mỹ), tiến hành cuộc thảo luận nghiêm túc tại văn phòng làm việc để làm rõ về tủ đồ luôn thay đổi và đôi khi gây tranh cãi của siêu sao toàn cầu.

Mọi người đều thống nhất bộ trang phục kẻ sọc của Dior mà Taylor mặc ở phần đi thảm đỏ có chút gây thất vọng, không nằm trong top những vẻ ngoài được yêu thích của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, nó được đánh giá phù hợp với sự kiện như Lễ trao giải Video âm nhạc của MTV (VMAs) 2024 với tinh thần mạo hiểm và phá cách. Nó mang phong cách punk độc lập và nổi loạn, phù hợp với thẩm mỹ của Tortured Poets Department - album phòng thu mới nhất của Taylor, pha một ít từ album trước đó là Reputation .

Taylor Swift không được đánh giá cao với trang phục thảm đỏ VMAs, nhưng lại nhận nhiều lời khen khi váy ngắn Monse đính sequin trong bữa tiệc sau đó. Ảnh: Getty Images.

Phong cách thời trang của giọng ca 8X được đánh giá thất thường, không hoàn hảo. Tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2024, cô gây thương nhớ trong chiếc váy Gucci màu xanh lá cây lấp lánh. Tuy nhiên, cách phối đồ tại Grammy 2024 lại khiến người nhìn lấn cấn.

“Tôi thường thấy có một chút gì đó không ổn với những lựa chọn thời trang cao cấp hơn của cô ấy, cho dù đó là tóc, trang điểm hay giày dép. Nhưng có lẽ đó là lý do tôi thấy cô ấy dễ gần đến vậy. Làm thế nào người ta có thể luôn có được trang phục hoàn hảo? Gần như là không thể”, nữ phóng viên Ally D'Aluisio nhận xét.

Hai đồng nghiệp Nicki Cox và Elana Fishman tán thành quan điểm của Ally. Họ chỉ ra mỗi khi Taylor xuất hiện trên thảm đỏ đều tạo cho người đối diện cảm giác có thể thay đổi một yếu tố nào đó để vẻ ngoài của cô ấy tốt hơn đáng kể.

Tuy nhiên, sự “lệch pha” nhỏ này không hẳn là khuyết điểm, ngược lại giúp hình ảnh Taylor dễ tiếp cận hơn so với vị thế là người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Elana thậm chí cho rằng những khuyết điểm nhỏ trong các trang phục thảm đỏ của Taylor là kết quả của sự dày công tính toán.

Taylor kiêu sa với váy xanh lấp lánh tại Quả cầu Vàng 2024. Đến Grammy cùng năm, cô bị chê chọn giày không phù hợp với váy và găng tay. Ảnh: FilmMagic/Getty Images.

Taylor thường bị đem ra so sánh với Beyoncé. Tuy nhiên, về cơ bản, họ là những nghệ sĩ khác nhau hoàn toàn. Cảm giác mà khán giả tiếp nhận từ Beyoncé là vị thần âm nhạc không thể chạm tới và hoàn hảo.

Trong khi đó, sự hoàn hảo chưa bao giờ là thương hiệu của Taylor. Những ca từ dễ đồng cảm và sâu sắc của Taylor là thứ đã khiến cô có hàng triệu người hâm mộ ngay từ đầu. Cô cho thấy bản thân cũng như nhiều phụ nữ khác, yêu nhầm người và không bao giờ rút ra được bài học từ những sai lầm của mình. Về thời trang, Taylor từng thừa nhận vô tình mặc áo ngược hoặc tự chế giễu bản thân vì lên đồ như chú gấu Paddington.

Không cố để thành biểu tượng thời trang

Điểm đặc biệt nhất của Taylor là không chỉ mặc đồ hàng hiệu xa xỉ, may đo cao cấp. Phong cách thời trang đường phố của Taylor gây sốt bởi ngoài những món đồ chỉ những người siêu giàu mới mua được, cô luôn kết hợp một hoặc hai món đồ giá cả phải chăng. Nhờ đó, người hâm mộ dễ dàng sao chép thần tượng.

Những lựa chọn thời trang hàng ngày của Taylor chủ yếu theo hướng đơn giản, dễ ứng dụng như chiếc corset Versace với túi Aupen khi đi hẹn hò Travis Kelce vào tháng 10/2023 hay váy kẻ caro đỏ Reformation tại Giải quần vợt Mỹ mở rộng năm 2024.

Phong cách đường phố của Taylor Swift kết hợp giữa cao cấp và bình dân, giúp cô trở nên gần gũi hơn với công chúng. Ảnh: GC Images/Shutterstock.

Điểm đáng lưu ý khác trong thời trang của Taylor là có mối liên hệ mật thiết với các giai đoạn âm nhạc của cô. Taylor dường như không muốn đứng đầu danh sách những người ăn mặc đẹp nhất, mà là đầu tư vào tác phẩm nghệ thuật mang tính lâu dài hơn.

“Taylor tự coi mình là người kể chuyện và mọi lựa chọn cô ấy đưa ra, bao gồm cả thời trang, đều liên quan đến công việc và thương hiệu của cô ấy. Cô ấy không được nhìn thấy trừ khi cô ấy muốn được nhìn thấy. Điều đó có nghĩa là hầu hết trang phục của cô ấy đều mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Hãy tìm trứng Phục sinh nào! Là người hâm mộ, tôi rất thích trò chơi này. Nhưng tôi cũng cảm thấy đôi khi nó hạn chế ngoại hình của cô ấy”, Nicki Cox bình luận.

Thời trang của Taylor mang tính trình diễn, nhưng theo một cách rất khác so với các nghệ sĩ tiên phong như Lady Gaga, Doja Cat hay Chappell Roan. Cô sử dụng trang phục của mình để gửi những thông điệp rõ ràng đến người hâm mộ, nhưng vẫn tinh tế hơn nhiều so với váy làm từ thịt, sơn toàn thân hay drag.

Tuy nhiên, như đánh giá ở trên, Taylor không phải biểu tượng về thời trang. Các lựa chọn của cô nhiều khi không hợp mắt số đông, thậm chí còn bị xem là thiếu hợp lý.

Dẫu vậy, việc Taylor không cố gắng trở thành bất cứ thứ gì mà cô không phải hay mặc trang phục đúng với con người mình, bất kể người khác nghĩ gì, là điều mà người hâm mộ trân trọng cô.

Bộ trang phục của Roberto Cavalli tại lễ trao giải Grammy năm 2023 rõ ràng mang phong cách Midnights - album âm nhạc thứ 10 của Taylor. Ảnh: Getty Images.

