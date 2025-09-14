Quế Anh, Tiểu Vy nổi bật trên thảm đỏ chung kết Miss Grand Vietnam 2025
TP HCM - Hoa hậu Quế Anh, Tiểu Vy cùng nhiều mỹ nhân xúng xính đầm dạ hội lộng lẫy trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, tối 14/9.
Đương kim Miss Grand Vietnam Võ Lê Quế Anh thu hút ống kính khi diện váy đỏ xếp nếp 3D cầu kỳ. Cô sẽ trao vương miện hoa hậu cho người kế nhiệm vào tối nay.
Hoa hậu Tiểu Vy chọn thiết kế ánh kim tôn vai trần.
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương - giám đốc điều hành Miss Grand Vietnam 2025 - khai thác lợi thế hình thể qua xiêm y nhiều khoảng hở.
Á hậu Hạnh Nguyên làm MC thảm đỏ.
Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2024 Lâm Bích Tuyền khoe đường cong nuột nà.
Mẫu đầm đen ôm sát mang tới cho Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2022 Trần Nguyên Minh Thư vẻ sang trọng.
Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2024 Thu Hiền hướng tới phong cách sexy.
NSƯT Cát Tường lên thảm đỏ cùng con gái.
Diễn viên Quốc Trường là thành viên ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2025.
Diễn viên Thuận Nguyễn bảnh bao cùng suit đen.
