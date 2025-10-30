Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Tiên Nguyễn - con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và vị hôn phu Justin thực hiện bộ hình cưới được đăng tải trên tạp chí Elle Italy hôm 28/10. "Justin và Tiên - một người có sức ảnh hưởng trong giới thời trang và là giám đốc quảng cáo tại Việt Nam - kỷ niệm lễ đính hôn theo một cách mới mẻ, độc đáo", Elle đưa tin. Bộ hình được thực hiện tại London do nhà sản xuất Anna Fracisco phụ trách.

Tiên Nguyễn ngay từ nhỏ đã nổi tiếng với vẻ đẹp rất cuốn hút, chuẩn danh xưng "con nhà người ta". Cô nàng sở hữu nước da bánh mật, vóc dáng chuẩn đẹp.

Tiên Nguyễn mang vẻ đẹp khỏe khoắn, gợi cảm và tràn đầy năng lượng.

Chăm diện trang phục quyến rũ, mỗi lần lên đồ là mỗi lần Tiên Nguyễn khoe đường cong hút mắt đậm chất Latin.

Vẻ đẹp hình thể của Tiên Nguyễn ở thời điểm hiện tại chính là điều mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước.

Vòng eo phẳng lỳ không chút mỡ thừa giúp Tiên Nguyễn tự tin với những bộ đầm khoe sát eo gợi cảm.

Chẳng phải mang vẻ đẹp mỏng manh nữ tính như chị dâu Hà Tăng, Tiên Nguyễn táo bạo và bốc lửa hơn rất nhiều. Ấn tượng là thế, song có vẻ như người đẹp vẫn chưa thực sự hài lòng về vẻ ngoài của mình. Chính vì thế mà cô nàng cũng đang bước vào thời gian diet (chế độ ăn kiêng).

Trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn cho biết bản thân đang ăn kiêng với những món ăn healthy như salad rau củ. Ngoài ăn uống, Tiên Nguyễn còn chăm chỉ tập gym để "độ" body săn chắc, gợi cảm.

Nhờ việc yêu thương và chăm chút bản thân nên Tiên Nguyễn có được vẻ ngoài xinh đẹp và gợi cảm.