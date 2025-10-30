Người đẹp quê Phú Thọ gây thương nhớ trong đám cưới Đỗ Thị Hà: 5 năm làm bạn thân với hoa hậu, kín tiếng đời tư

Hoàng Tú Quỳnh những ngày qua gây sốt trên mạng xã hội bởi nhan sắc gây chú ý trong đám cưới Đỗ Thị Hà. Người đẹp quê Phú Thọ có nụ cười tỏa nắng, vóc dáng xinh đẹp cùng gương mặt dịu dàng đã tạo được rất nhiều thiện cảm với khán giả.

Được biết, Hoàng Tú Quỳnh từng giành giải Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Miss Photogenic Vietnam 2019, lọt Top 5 Người Đẹp Thể Thao Hoa Hậu Việt Nam 2020. Người đẹp 23 tuổi từng theo học tại ĐH Thương Mại (Hà Nội).

Chia sẻ với Gia đình&xã hội, Hoàng Tú Quỳnh cho biết, cô và Đỗ Thị Hà đã là bạn thân được 5 năm. "Tôi và Đỗ Thị Hà đồng hành với những từ những ngày đầu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sau cuộc thi, chúng tôi giữ được tình bạn đẹp và trải qua với những buồn vui trong cuộc sống. Cả 2 chị em đều chia sẻ với nhau mọi việc và hỗ trợ nhau trong nhiều việc".

Hoàng Tú Quỳnh và Đỗ Thị Hà luôn sát cánh cùng nhau và trở thành những người bạn thân thiết sau Hoa hậu Việt Nam 2020.

Người đẹp quê Phú Thọ cho biết sau cuộc thi cô muốn tập trung vào việc học và không có dự định cho con đường nghệ thuật.

Khi phóng viên hỏi về bí quyết có được làn da lẫn vóc dáng đẹp, Hoàng Tú Quỳnh cười: "Do tôi tập thể thao nhiều mà thôi". Thực tế, cô và Đỗ Thị Hà rất thích chơi bộ môn thể thao pickle ball và đây cũng là môn thể thao giúp cô luôn khỏe khoắn, xinh đẹp.

Ngoài ra, Hoàng Tú Quỳnh cũng chia sẻ hiện tại cô đang kinh doanh ngành thời trang.

Người đẹp mong muốn sẽ nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả.

Những hình ảnh mới nhất của Hoàng Tú Quỳnh được cô chia sẻ với Gia đình&xã hội. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, người đẹp quê Phú Thọ cho biết xin phép được giữ riêng cho mình và không muốn chia sẻ thêm. Cô chỉ mong tương lai sẽ lan tỏa thông điệp tích cực về việc làm đẹp, mặc đẹp và những điều ý nghĩa trong cuộc sống.

