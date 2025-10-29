Ảnh cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây sốt

Chiều 28/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải bộ ảnh cưới trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của khán giả. Bộ ảnh sau khi được đăng tải đã nhận được gần 200.000 lượt yêu thích, cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Đây là những hình ảnh được Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương thực hiện tại nhiều địa điểm ở châu Âu hồi tháng 9.

Đỗ Thị Hà và chồng ghi lại những hình ảnh tình tứ dưới chân tháp Eiffel ở Paris, Pháp.

Đỗ Thị Hà diện kiểu váy cưới đơn giản bên chú rể Viết Vương bảnh bao với trang phục vest lịch lãm. Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Không cần vội vã. Miễn là mỗi bước đi, đều có nhau".

Đỗ Thị Hà cho biết cô và ê-kíp đã đi qua nhiều thành phố để chụp trong 6 ngày. Người đẹp diện hơn 10 bộ đồ trong các buổi chụp.

Trước đám cưới hơn một tháng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương đã có chuyến đi châu Âu để chụp ảnh cưới. Họ rong ruổi qua các thành phố trải dài từ Pháp sang Italia, Thụy Sĩ để ghi lại những hình ảnh lãng mạn.

Ê-kíp đã ghi lại hình ảnh lãng mạn của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương ở các địa điểm nổi tiếng như hồ Como (Italia), Interlaken, đèo Furkapass (Thụy Sĩ), Paris (Pháp). Trong đó, hai ngày chụp ở Interlaken là bị mưa khiến ê-kíp không thể thực hiện được hết ý tưởng đã ấp ủ.

“Suốt một tuần đưa hai bạn đi chụp từ Italia qua Thụy Sĩ rồi Pháp, tôi cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc của hai bạn dành cho nhau. Viết Vương là thiếu gia nhưng rất giản dị. Không phải mỗi Đỗ Thị Hà được Viết Vương chăm sóc mà cả ê-kíp đều được bạn quan tâm, hỗ trợ. Vương thường xuyên hỏi mọi người có mệt, đói không hay muốn ăn uống gì. Bạn là người vui tính, quan tâm mọi người, rất đúng giờ và tâm lý”, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh chia sẻ.

Tuy trời mưa ảnh hưởng không ít tới ý tưởng của ê-kíp, nhiếp ảnh gia cho biết Đỗ Thị Hà và Viết Vương hài lòng về kết quả.

Sau hơn 2 năm yêu, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ nạp tài tại quê nhà của Hoa hậu Việt Nam ở Thanh Hóa hôm 16/10. Buổi lễ diễn ra ấm cúng, trang trọng với sự tham gia của dàn phù dâu gồm Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo, Minh Thư, người đẹp Hoàng Tú Quỳnh...

Sau lễ nạp tài, cặp đôi tổ chức lễ rước dâu và đám cưới ở quê nhà Quảng Trị của chú rể vào ngày 22/10. Rạp cưới tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Đồng Hới, Quảng Trị) có quy mô lớn với mái vòm khung thép hướng ra sông Nhật Lệ, đã đón hàng nghìn khách tới tham dự dù trời mưa to.

Sau lễ cưới ở Quảng Trị, cặp đôi dự kiến tổ chức thêm tiệc chiêu đãi ở Hà Nội vào đầu tháng 11 với sự góp mặt của đông đảo bạn bè trong giới showbiz của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và lọt vào top 13 chung cuộc. Cô và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã có hơn hai năm yêu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề, nổi bật nhất là xây dựng hạ tầng giao thông. Tập đoàn của gia đình chú rể được thành lập từ năm 1998, từng tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn của quốc gia.