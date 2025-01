Quần áo, phụ kiện hình rắn chào năm Ất Tỵ 2025

Đầu tháng 1, các thương hiệu thời trang, trang sức và mỹ phẩm đồng loạt tung bộ sưu tập dành riêng cho Tết Ất Tỵ của một số nước châu Á.

Để chào mừng dịp này, giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri các thiết kế lấy cảm hứng từ niềm đam mê của Christian Dior với các chòm sao. Hình ảnh sao Cự Xà hình con rắn được thể hiện bằng họa tiết in màu đen thêu chỉ vàng trên nền áo dệt kim, áo ba lỗ màu trắng thanh lịch. Ảnh: Dior

Ngoài ra, nhà mốt Pháp còn thêm khuyên tai với nút cố định bằng kim loại mạ vàng hình con vật này. Ảnh: Dior

Bộ sưu tập Gucci 2025 Year of the Snake mang phong cách hiện đại lấy cảm hứng từ nét thanh lịch. Họa tiết rắn được thể hiện trừu tượng trên áo khoác bomber, váy ngắn chữ A sequin bằng các đường cong uốn lượn lặp lại. Bên cạnh trang phục, nhà mốt Italy còn đưa hình loài vật lên đôi giày cao gót Signoria Slingback đặc trưng của hãng. Ảnh: Gucci

Chloé giới thiệu áo sweatshirt và áo phông với họa tiết đính đá và tạo khối 3D. Ảnh: Chloé

Bộ sưu tập Year of the Snake của BAPE tôn vinh sự tái sinh lấy cảm hứng từ hình ảnh rắn lột da, đánh dấu một khởi đầu tươi mới và mạnh mẽ. Họa tiết Yamata-no-Orochi - sinh vật dạng rắn trong văn hóa truyền thống Nhật Bản - in trên trên các dòng áo khoác, áo phông, sweatshirt, trang phục denim, mũ lưỡi trai và áo hoodie. Ảnh: BAPE

Cleo - đôi giày nổi tiếng của thương hiệu xa xỉ Italy René Caovilla - cũng là món đồ phù hợp năm nay. Thiết kế nhấn bằng quai hình rắn quấn quanh mắt cá chân, lấy cảm hứng từ vòng tay rắn La Mã tại Bảo tàng Khảo cổ học Naples. Ảnh: René Caovilla

Burberry hướng đến sự tối giản và sang trọng bằng áo và khăn quàng len màu đỏ, nhấn bằng hình in nhỏ. Ảnh: Burberry

Thương hiệu mỹ phẩm của Anh Charlotte Tilbury tạo nên "áo khoác mới" cho các thỏi son bằng vỏ kim loại tông hồng vàng và đỏ rượu in hình đầu rắn. Ảnh: Charlotte Tilbury

Vốn là dòng sản phẩm đặc trưng trong suốt 75 năm qua, Bvlgari tiếp tục làm mới các trang sức hình rắn như đồng hồ Serpenti Seduttori có dây đeo mô phỏng vảy rắn, Serpenti Spiga với dây đeo dài quấn quanh cổ tay. Những sản phẩm khác trong bộ sưu tập gồm nhẫn, vòng cổ, vòng tay và hoa tai thuộc dòng Viper, mang đến nhiều cách diễn giải về loài vật này. Ảnh: Bvlgari

Tiffany & Co ra mắt bộ sưu tập Elsa Peretti Snake với vòng tay và nhẫn bằng vàng hồng 18K, đính kim cương. Ảnh: Tiffany

Thương hiệu xa xỉ Tây Ban Nha Loewe hợp tác với nghệ nhân bậc thầy Trung Quốc Xiong Songtao, ra mắt bộ sưu tập lấy cảm hứng từ cloisonné - kỹ thuật tráng men trang trí cổ xưa. Các sản phẩm bao như túi xách, mặt dây chuyền đều mang dáng dấp của nghề thủ công này. Ảnh: Loewe