Paris Hilton mua túi Dior cho chó, làm phòng riêng để 10.000 chiếc kính râm

Paris Hilton đam mê sưu tầm kính mắt, nuôi thú cưng.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Times hôm 14/9, Paris Hilton kể: "Tôi có một căn phòng trưng bày kính mát, mỗi tường đều gắn kệ phát sáng ba chiều, với khoảng 10.000 chiếc. Trước đây tôi rất thích kính tròn to của Dior. Còn bây giờ, tôi mê kính mắt mèo của Karl Lagerfeld và cực kỳ ám ảnh với bộ sưu tập Karls của mình".

Ái nữ nhà Hilton mê kính râm từ thời trẻ và cô đeo kính mọi lúc, ngay cả vào ban đêm. "Đôi khi, khi tôi bước ra khỏi câu lạc bộ đêm, sẽ có máy ảnh hoặc đèn flash. Ngoài ra, nếu tôi chụp ảnh selfie, tốt hơn hết là nên đeo kính râm. Khi đó, bạn luôn trông hoàn hảo", Paris giải thích trên tạp chí Elle năm 2022.

Paris Hilton thường đeo kính khi làm DJ tại các hộp đêm và chương trình ca nhạc.

Nói về biệt thự sang trọng đang ở, Paris cho biết cô cũng thiết kế một căn phòng lắp đặt các thiết bị làm đẹp công nghệ cao để không cần đến tiệm. "Tôi xây một spa tại gia tên là Sliving Spa, có đủ các thiết bị làm đẹp như giường đèn LED ánh sáng đỏ hay máy trị liệu lạnh mà tôi dùng mỗi sáng để bắt đầu ngày mới", cô nói. "6 tháng gần đây, tôi còn dùng thêm một thiết bị plasma mới có tên Skin Skulpt do chuyên gia chăm sóc da Heather Nicole giới thiệu và tôi rất mê nó".

Paris còn sở hữu nhiều xe sang và chiếc cô mê nhất là Bentley màu hồng được thiết kế riêng. Tuy nhiên cô thừa nhận gần đây không lái xế hộp này ra đường vì thu hút quá nhiều sự chú ý. "Người ta thậm chí dừng xe giữa đường cao tốc chỉ để xuống chụp ảnh với tôi", tiểu thư 44 tuổi kể.

Bà mẹ hai con cũng xây nhà riêng cho bầy chó cưng với đầy đủ tiện nghi. Cô tiết lộ món đồ hàng hiệu đầu tiên từng mua là một chiếc túi Dior màu hồng thêu chữ cái riêng dành cho chú chó Tinkerbell. Paris cho biết đang sản xuất một bộ phim hoạt hình mang tên Paris & Pups, lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của cô và những chú cún cưng thời thơ ấu.

Paris Hilton bên bầy chó cưng tại biệt thự của cô.

Paris Hilton sinh năm 1981, là chắt nội của Conrad Hilton - nhà sáng lập tập đoàn khách sạn Hilton danh tiếng. Sinh ra trong gia đình thượng lưu Mỹ, Paris nhanh chóng trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng đầu những năm 2000 với hình ảnh "nữ thừa kế ăn chơi". Cô nổi lên nhờ chương trình truyền hình thực tế The Simple Life, sau đó lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, thời trang và điện ảnh.

Bên cạnh sự nghiệp giải trí, Hilton kinh doanh nước hoa, thời trang và nhiều sản phẩm mang thương hiệu cá nhân, đem lại hàng trăm triệu USD doanh thu. Hiện tại, cô tiếp tục hoạt động với vai trò DJ, nhà sản xuất chương trình và doanh nhân. Paris Hilton cũng tích cực tham gia các dự án truyền thông, podcast và là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Cô kết hôn với doanh nhân công nghệ Carter Reum năm 2021 và có hai con nhờ người mang thai hộ.