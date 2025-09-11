Hoa hậu Thiên Ân chung khung hình với Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái Lan

Hoa hậu Thiên Ân có nhiều cơ hội xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, mới đây cô được thương hiệu nước hoa danh tiếng Maison Francis Kurkdjian chính thức mời tham dự sự kiện đặc biệt diễn ra tại Thái Lan. Đây là một trong những sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong làng thời trang và làm đẹp châu Á.

Trước buổi tiệc chính, Hoa hậu Thiên Ân lựa chọn hình ảnh nhẹ nhàng, trong trẻo với chiếc đầm trắng tinh khôi tôn vóc dáng thanh thoát.

Tại buổi tiệc chính, Thiên Ân xuất hiện với diện mạo cuốn hút. Cô lựa chọn đầm đen ôm dáng, thiết kế sang trọng pha chút bí ẩn, lối trang điểm sắc sảo, mái tóc búi gọn gàng nhưng vẫn giữ nét tinh tế. Đặc biệt, Thiên Ân còn có dịp đọ sắc cùng Miss World 2025 người Thái Lan Opal Suchata.

Trước đó không lâu, Thiên Ân từng góp mặt tại một sự kiện trang sức cao cấp tại Thái Lan, nơi quy tụ đông đảo giới mộ điệu và báo chí. Kể từ khi đăng quang đến nay, Thiên Ân luôn giữ vững phong độ với hình ảnh chỉn chu, phong cách đa dạng nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân. Việc liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, đã chứng minh sức hút bền vững cũng như tầm ảnh hưởng của cô trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang.