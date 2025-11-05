Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025

Sự kiện: Xu hướng thời trang

Không khí mát mẻ báo hiệu đây chính là thời điểm tuyệt vời để diện những chiếc chân váy xinh xắn, thoải mái. Xu hướng mùa này mang vẻ đẹp hoài cổ, nhưng được hiện đại hóa với những chi tiết như lớp vải mỏng và kiểu dáng bất đối xứng, khiến mọi bản phối trở nên thanh lịch và sang trọng.

1. Ren nổi bật

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025 - 1

Những chiếc chân váy ren thanh lịch đang rất nổi bật tại Tuần lễ Thời trang Copenhagen, nơi các tín đồ thời trang châu Âu diện những bản phối vừa thanh lịch, vừa độc đáo. Chất liệu ren vốn quyến rũ, được cập nhật thêm nét cắt xẻ táo bạo sẽ trông trendy hơn, nhưng vẫn dễ dàng để phối đồ.

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025 - 2

Hãy thử kết hợp một chiếc áo len dày với chân váy ren mini và tất họa tiết cho những sự kiện cuối tuần, hoặc thay thế bằng áo sweatshirt, cardigan và chân váy midi nhẹ nhàng hợp với chốn văn phòng.

2. Tông màu trong suốt

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025 - 3

Đến giờ, xu hướng trong suốt không cần phải giới thiệu nữa, nó đã xuất hiện dưới nhiều hình thức trong những năm qua, từ trang phục đến phụ kiện, từ thảm đỏ đến sàn diễn, thậm chí đồ nội thất và decor.

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025 - 4

Vì vậy, chân váy trong suốt vẫn là item hot trend, và càng hợp lý hơn nữa khi phối layering hợp thời tiết Thu Đông.

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025 - 5

Váy chất liệu trong suốt chắc chắn phải có lớp lót bên trong để bảo đảm sự kín đáo, chỉ để lộ một chút da phù hợp cho môi trường công việc hay hẹn hò.

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025 - 6

3. Kẻ caro vintage

Trong giới thời trang, họa tiết kẻ caro là một trong những xu hướng luôn trở lại mỗi mùa Thu Đông. Năm nay, nó đặc biệt nổi bật nhất trên những chiếc chân váy, Burberry và Dôen đã chứng minh điều đó.

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025 - 7

Dù màu sắc hay kiểu kẻ nào cũng rất dễ phối đồ, nhưng trendy nhất là màu xanh Cotswolds từ Cider, satin màu cam từ Zara, và màu hồng từ Isabel Marant.

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025 - 8

Hãy thử kết hợp với áo hoodie và giày loafer đế dày cho những ngày đi làm bình thường, và thay bằng áo blazer ôm cùng giày cao gót cho các cuộc họp.

4. Chân váy xếp nếp

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025 - 9

Một năng lượng trẻ trung từ thời trang học đường đang lan tỏa khắp nơi. Các thương hiệu Bally, Tory Burch và Miu Miu ra sức thuyết phục các nàng rằng đã đến lúc đầu tư vào một chiếc chân váy nếp gấp chính hiệu.

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025 - 10

Nó là lựa chọn hoàn hảo cho cả phong cách đơn giản và phá cách. Để hợp với môi trường văn phòng, hãy kết hợp chân váy xếp nếp với cardigan nhẹ hoặc áo rugby và giày loafer.

Những xu hướng chân váy dành cho các quý cô công sở trong mùa Thu Đông 2025 - 11

Nếu muốn ấn tượng hơn một chút, hãy phối với áo bomber da và giày sneaker slim. Dù lựa chọn thế nào, bạn cũng sẽ nổi bật dù không nhân dịp gì cả.

4 mẫu chân váy mini vừa “hack” tuổi vừa hợp thời
4 mẫu chân váy mini vừa “hack” tuổi vừa hợp thời

Cùng học cách phối đồ với từng thiết kế để sở hữu những set đồ trẻ trung, thời thượng và tôn dáng nhất.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mai Lâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/10/2025 09:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Xu hướng thời trang Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN