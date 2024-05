Những mối thù "truyền kiếp" trong lịch sử thời trang thế giới

Đằng sau tất cả sự hào nhoáng và quyến rũ của các sàn diễn thời trang và bộ sưu tập, có một khía cạnh mà nhiều người có thể biết rất ít: sự kịch tính, sự đâm sau lưng và những âm mưu có thể đi kèm với áp lực phải tạo ra những bộ sưu tập đẹp nhất và đảm bảo rằng thế giới biết đến cũng như đánh giá cao chúng. Không thể tránh khỏi, nó mang lại một số tranh cãi nảy lửa và sự cạnh tranh không mấy thân thiện.

Lịch sử thời trang không chỉ có những thiết kế mang tính đột phá và những sự kiện đã truyền cảm hứng cho chúng; nó cũng được đánh dấu bằng sự cạnh tranh gay gắt đã định hình nên ngành công nghiệp và có lẽ đã thúc đẩy những người sáng tạo đằng sau họ kiên trì hơn nữa. Ít nhất, từ cuộc đụng độ công khai của Coco Chanel với Elsa Schiaparelli cho đến cuộc đối đầu truyền thông giữa Giorgio Armani và Versace, những mối thù này đã tiết lộ một tầng lớp thú vị đối với thế giới thời trang. Cho dù được thúc đẩy bởi sự khác biệt về nghệ thuật, sự cạnh tranh chuyên nghiệp hay sự thù địch cá nhân, đây đều là những xung đột khó quên nhất trong thời trang.

Coco Chanel vs Elsa Schiaparelli

Là một nhà thiết kế đáng kính với di sản lâu dài trong thế giới thời trang Pháp, Coco Chanel đã có khá nhiều mối thù đáng nhớ trong những năm qua mà chúng ta sẽ đề cập sau. Nhưng không thể phủ nhận rằng đối thủ lớn nhất của bà có lẽ chính là Elsa Schiaparelli. Vào những năm 1930, họ là hai trong số những tên tuổi nổi bật nhất làng thời trang. Tuy nhiên, Chanel từ chối công khai thừa nhận tầm ảnh hưởng không thể phủ nhận của Schiaparelli; cô ấy thậm chí còn gọi người sau là “nghệ sĩ người Ý may quần áo”. Ngược lại, Schiaparelli còn gọi Chanel là “thợ làm mũ”, ám chỉ sự khởi đầu khiêm tốn của nhà thiết kế với tư cách là một thợ may vào năm 1910.

Tuy nhiên, mối thù của họ leo thang từ những trò đùa hóm hỉnh đơn thuần khi Chanel “vô tình” đẩy Schiaparelli vào việc sắp xếp nến tại một vũ hội hóa trang. Mặc dù Schiaparelli không bị thương sau vụ cháy nhưng điều đó chắc chắn khiến mối thù của họ trở nên đáng nhớ.

Coco Chanel so với Christian Dior

Có vẻ khó có thể tưởng tượng rằng hai trong số những nhân vật mang tính biểu tượng nhất của thời trang Pháp, chưa kể riêng thế giới thời trang, lại có sự cạnh tranh khốc liệt như vậy. Rốt cuộc, mỗi người đều có thứ gì đó hoàn toàn khác nhau để cung cấp. Vậy tại sao nó lại quan trọng với một trong hai người?

Điều này chắc chắn có ý nghĩa quan trọng đối với Coco Chanel, đặc biệt là khi bà cống hiến cho sự tối giản và sang trọng, hoàn toàn trái ngược với xu hướng xa hoa của Christian Dior. Có thời điểm, khi thế giới thời trang ca ngợi Dior, Chanel đã nói rằng ông “không mặc quần áo cho phụ nữ. Ông ấy bọc họ”. Đáp lại, Dior lưu ý trong một dịp khác rằng tác phẩm của ông “dành riêng cho vẻ đẹp của cơ thể phụ nữ”. Sự cạnh tranh chuyên nghiệp của họ được đề cập trong loạt phim Apple TV+ The New Look.

Coco Chanel vs Cristóbal Balenciaga

Rõ ràng là Coco Chanel đã không ngại chỉ trích những người cùng thời với mình, đặc biệt là khi bà đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực thời trang. Nhưng sự khác biệt giữa mối thù của bà với Cristóbal Balenciaga là bà và Cristóbal Balenciaga thực sự bắt đầu như những người bạn. Đó là cho đến khi Coco chỉ trích các thiết kế của Cristóbal trong một cuộc phỏng vấn với Women's Wear Daily, nơi bà đặt câu hỏi về độ tin cậy của Cristóbal trong việc tạo ra quần áo phụ nữ khi ông không biết gì về cơ thể phụ nữ. Ngoài ra, không có nhiều thông tin về sự cạnh tranh của họ, vì Cristóbal là một người cực kỳ kín đáo. Tuy nhiên, có vẻ như mối thù của họ rốt cuộc cũng không quá sâu sắc khi Cristóbal đến dự đám tang của Coco.

Giorgio Armani so với Versace

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 với Tạp chí Sunday Times, Giorgio Armani cáo buộc rằng Gianni Versace quá cố đã từng đưa ra nhận xét sai lầm về phụ nữ đối với khách hàng của họ và nói: “Tôi ăn mặc như gái điếm. Bạn ăn mặc cho các quý cô trong nhà thờ”. Sau đó, Donatella Versace đã thay mặt người anh trai quá cố của mình bình luận và nói rằng cô thấy những bình luận của Armani là “thô lỗ và vô vị, đặc biệt là vì anh ấy rất buồn khi không còn ở bên chúng tôi để trả lời”. Cô nói thêm: “Khi anh trai tôi nói về thời trang, từ duy nhất thốt ra từ miệng anh ấy là 'sự quyến rũ'”.

Giorgio Armani so với Dolce & Gabbana

Cũng giống như Coco Chanel, Giorgio Armani không ngại chỉ trích những người đồng cấp của mình, và trong số những người mà ông chỉ trích có các nhà thiết kế xa xỉ người Ý là Domenico Dolce và Stefano Gabbana. Mối thù của họ bắt đầu từ năm 2009 khi Armani cáo buộc Dolce & Gabbana “sao chép” quần từ bộ sưu tập Armani gần đây. Sau đó, Dolce & Gabbana đã đưa ra một tuyên bố và nói rằng họ không thể đạo văn quần của Armani vì đã “nhiều năm rồi chúng tôi không thèm xem các bộ sưu tập của anh ấy” (theo tạp chí Vogue).

Yves Saint Laurent với Tom Ford

Nhiều người có thể biết đến Tom Ford nhờ hãng thời trang xa xỉ cùng tên mà ông thành lập vào năm 2005. Nhưng trước đó, Ford cũng từng là giám đốc sáng tạo của Yves Saint Laurent trong 5 năm. Tuy nhiên, nhiều năm sau khi Ford rời nhà mốt để thành lập thương hiệu riêng, ông tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng thời gian của ông với YSL không thực sự dễ chịu: “Tôi nhận được thư từ Yves Saint Laurent. Tôi nhớ một dòng: ' trong mười ba phút, bạn đã phá hủy 40 năm làm việc của tôi”, Ford nói.

Yves Saint Laurent so với Christian Louboutin

Mối thù giữa YSL và Christian Louboutin không phải giữa chính các nhà thiết kế mà là hành vi vi phạm nhãn hiệu. Mặc dù không phải ai cũng quen thuộc với giày dép của Christian Louboutin, nhưng họ có thể đã nghe nói đến ai đó gọi thương hiệu này là “đế đỏ” vì đế ngoài màu đỏ đặc trưng của hãng. Nhưng vào năm 2011, Louboutin đã kiện YSL vì vi phạm nhãn hiệu sau khi hãng này tung ra bộ sưu tập giày đơn sắc, trong đó có một chiếc màu đỏ. Cuối cùng, YSL đã thắng kiện sau khi tòa án ra phán quyết rằng mặc dù đế đỏ là dấu ấn không thể phủ nhận của Louboutin, nhưng bản thân nó không thể tranh chấp về màu sắc, đặc biệt là vì toàn bộ đôi giày YSL tung ra thị trường đều có màu đỏ.

Yves Saint Laurent đấu với Karl Lagerfeld

Sự cạnh tranh của Lagerfeld và Saint Laurent có lẽ là một trong những mối thù lâu đời nhất trong lịch sử thời trang. Và mặc dù họ liên tục tranh cãi với nhau trong nhiều thập kỷ, nhưng bi kịch của họ thực sự đã bắt đầu từ năm 1953 khi cả hai cùng tranh cử Giải thưởng Woolmark. Chiến thắng của Yves đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc cạnh tranh khốc liệt của họ. Cuối cùng, Yves Saint Laurent bắt đầu ghi dấu ấn trong làng thời trang Pháp và sau đó thậm chí còn làm việc cùng với chính Christian Dior khi anh mới 21 tuổi. Trong khi đó, Lagerfeld làm việc ở hậu trường, ban đầu làm việc với Fendi và sau đó bắt đầu nhiệm kỳ lâu dài với Chloé.

Trong khi cuộc cạnh tranh của họ ban đầu mang tính chất chuyên nghiệp, mối thù của họ trở thành mối thù cá nhân khi cả hai tranh giành tình cảm của một người đàn ông tên Jacques de Bascher. Tuy nhiên, họ luôn được coi là biểu tượng trong thế giới thời trang, khi cả hai đều thành lập những công ty mang tên mình.

Tyra Banks vs Naomi Campbell

Naomi Campbell và Tyra Banks là một trong những siêu mẫu mang tính biểu tượng nhất của thập niên 90 và cả hai đều được ghi nhận là người đã mở đường cho sự đại diện của người da đen trong thế giới người mẫu. Tuy nhiên, bất chấp thành công xứng đáng của mình, cả hai vẫn có mối thù, bắt đầu khi họ thường xuyên bị so sánh với nhau. Theo Banks, Campbell đã không chào đón cô ấy vào ngành, thậm chí có lần còn lưu ý rằng “Bạn sẽ không bao giờ là tôi” khi hai người đi ngang qua nhau tại một buổi biểu diễn. Trong một lần khác, Campbell được cho là không hài lòng với sự hiện diện của Banks trong một buổi chụp ảnh, đến mức Banks được yêu cầu rời đi.

Nhiều năm sau, Banks chất vấn Campbell về những cáo buộc này trên The Tyra Banks Show năm 2005. Vì vậy, trong một thời gian, có vẻ như cả hai đã giải quyết được sự khác biệt của mình - họ thậm chí còn được chụp ảnh cùng nhau tại một số sự kiện. Tuy nhiên, vào năm 2020, Campbell đã chia sẻ một bài báo do The Things xuất bản với tựa đề "Đây là lý do tại sao người hâm mộ bắt đầu nghĩ Tyra Banks là cô gái xấu tính thực sự, không phải Naomi Campbell". Vì vậy, kể từ đó, có vẻ như sự cạnh tranh của cả hai đã quay trở lại. Liệu các siêu mẫu có bao giờ hòa giải được? Người ta chỉ có thể hy vọng.

Thom Browne so với Adidas

Adidas có thể được biết đến với logo ba sọc đặc trưng, ​​​​được sử dụng trong hầu hết các thiết kế kể từ những năm 1950. Tuy nhiên, Thom Browne, một thương hiệu thời trang cao cấp, cũng nổi tiếng với họa tiết sọc khác nhau, chữ ký Grosgrain. Trong khi Adidas liên hệ với Thom Browne để giải quyết những lo ngại về những điểm tương đồng, hai thương hiệu không thể đạt được thỏa thuận giải quyết vi phạm nhãn hiệu. Vì vậy, Adidas đã kiện Thom Browne, cáo buộc rằng Thom Browne đã bắt chước thương hiệu đặc trưng của mình. Cuối cùng, Thom Browne đã thắng kiện vì người bào chữa hợp pháp của họ lập luận rằng “Adidas không sở hữu sọc”, theo The Guardian.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]