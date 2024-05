Nữ MC đài Nghệ An thích trang phục tôn eo

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, MC Thảo Vi gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện nội y, khoe làn da trắng mịn, vóc dáng nuột nà ở tuổi 24, gây bất ngờ. Được biết, đây là bộ ảnh mới mà nữ MC vừa thực hiến, theo phong cách "cô gái bóng rổ" - hướng tới sự năng động, khỏe khoắn và cá tính. Đây cũng là bộ hình được người hâm mộ nhận xét là gợi cảm nhất từ trước đến nay của Thảo Vi. Cô hoàn thiện vẻ ngoài của mình bằng những phụ kiện như như mũ, giày thể thao và tai nghe, giúp tổng thể thêm phần bắt mắt, cá tính.

Thảo Vi khoe dáng nóng bỏng trong loạt ảnh mới đăng tải.

Người hâm mộ khen ngợi sắc vóc Thảo Vi ngày càng thăng hạng, đường cong hình thể quyến rũ, vòng eo siêu nhỏ cùng làn da trăng mịn. "Trời ơi mê, dáng đẹp quá", "Kiểu nhỏ nhắn mà nuột nà, da trắng quá", "Xinh quá, ngày càng đẹp nha", "Cô MC xinh đẹp quá",... là những bình luận của dân mạng.

Thời gian gần đây, ngoài vai trò MC ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Thảo Vy còn đắt show dẫn sự kiện, mẫu thời trang, các sản phẩm làm đẹp,... Thảo Vi từng nổi tiếng trên truyền thông lẫn mạng xã hội sau khi loạt ảnh cô diện áo dài cổ yếm chụp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An được đăng tải trên một fanpage lớn, thu hút lượng tương tác cao. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô tập trung phát triển với vai trò MC ở Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Trước đó, người đẹp này từng đoạt giải Hoa khôi sinh viên Nghệ An năm 2018, góp mặt trong các cuộc thi nhan sắc như: Á khôi sinh viên Việt Nam 2018, Top 35 Hoa Hậu Việt Nam 2020,... Hiện tại, cô chưa có ý định thi tiếp cuộc thi nào vì muốn tập trung cho công việc.

Trên sóng truyền hình, cô diện các trang phục kín đáo, thanh lịch như áo dài, áo sơ mi kết hợp cùng quần âu. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng lối dẫn dắt tự nhiên, duyên dáng, Thảo Vi thu hút lượng người hâm mộ đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân.

Song, khi dẫn sóng các sự kiện bên ngoài như tiệc cuối năm, hoạt động thể thao,... Thảo Vi có sự lựa chọn thời trang đa dạng hơn. Những dáng váy có chất liệu lụa, ren mỏng manh kết hợp cùng những điểm cut-out vừa phải giúp cô nàng tôn lên bờ vai thon, làn da trắng mịn.

Khi rời bản tin, người đẹp sinh năm 2000 đa dạng phong cách, từ năng động, ngọt ngào đến cá tính hay gợi cảm đều có đủ. Tùy vào từng hoàn cảnh khác nhau, Thảo Vi sẽ có sự lựa chọn thời trang phù hợp. Song, vì tính chất công việc và sở thích, hầu hết các thiết kế được Thảo Vi lựa chọn đều khoe dáng trong chừng mực, hạn chế các điểm cut-out hoặc khoảng hở quá lớn, gây phản cảm.

Thảo Vi được người hâm mộ nhận xét ngày càng xinh đẹp, gợi cảm.

Người đẹp chuộng mặc quần jeans, dễ dàng phối với áo phông, sơ mi, áo quây,... Trang phục mang tính ứng dụng cao, giúp cô thoải mái, dễ dàng vận động.

Đi cafe, dạo phố cùng bạn bè trong những ngày thời tiết nắng nóng, Thảo Vi phối áo phông cùng quần jeasn short đơn giản.

Thảo Vi khoe vẻ trẻ trung, năng động khi phối áo quây cùng chân váy ngắn. Với trang phục này, bạn cần chọn nội y là miếng dán vòng 1, áo lót không dây, đảm bảo sự an toàn và mang tính thẩm mỹ cao.

Cô phối thêm quần jeans, áo khoác bên ngoài bikini dây mảnh, tiết chế khoảng hở.

