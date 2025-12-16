Những kiểu mặc váy len trông cuốn hút

Theo WWW, váy len là thiết kế cơ bản và tiện lợi, được nhiều người lựa chọn khi đi làm hoặc dự sự kiện. Với khả năng co giãn, chất liệu mềm mại, váy len giúp người mặc giữ ấm và thoải mái.

Một trong những cách phối phổ biến là váy len cao cổ dáng chữ A dài ngang bắp chân và áo khoác măng tô, bốt cổ thấp hoặc giày cao gót. Cách mặc này phù hợp với mọi dáng người, che khuyết điểm hiệu quả ở eo và chân.

Ngoài áo măng tô, kiểu váy này còn có thể mặc đẹp với blazer. Bạn có thể thêm kính, dây chuyền, giúp tổng thể thêm bắt mắt.

Nếu tự tin với hình thể, bạn có thể chọn váy len chữ A khoét cổ sâu đi kèm áo khoác đồng điệu, vì cách mặc này làm lộ đường cong. Thêm khuyên tai kiểu cách và giày búp bê, bạn đã có bộ cánh đi làm thanh lịch.

Cách phối được nhiều chị em lựa chọn hiện nay là mặc đồng bộ áo và chân váy cùng bốt.

Những người chuộng phong cách công sở của người Hàn Quốc, Nhật Bản có thể thử áo giữ nhiệt hoặc áo len cao cổ ôm sát, phối chân váy chữ A midi, quần tất và giày loafer.

Chân váy len ngắn và áo khoác dáng cape hoặc áo cổ phễu tay loe rộng kèm đai lưng phù hợp với những cô gái muốn tôn chân. Trong trường hợp này, bạn nên chọn bốt cao tới gối hoặc ngang đùi, thay vì bốt cổ thấp hoặc giày bệt, vì chúng tạo ra lỗi mất cân đối.

Một chiếc đầm len trễ vai, thắt eo phù hợp với những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, dự sự kiện.

Bên cạnh váy chữ A, váy len dáng đuôi cá cũng được nhiều người yêu thích vì tôn dáng hiệu quả. Người có vòng eo nhỏ có thể thêm thắt lưng to bản làm điểm nhấn, giúp tạo hiệu ứng chân dài hơn. Với vòng bụng to, bạn không nên dùng thắt lưng, thay vào đó hướng sự chú ý đến những điểm khác như thêm khăn quàng, dây chuyền ở cổ, mang giày hoặc túi xách độc đáo.

Với cardigan, bạn có thể phối cùng chân váy dáng cột và bốt cổ thấp.

Hoặc kết hợp chân váy dáng xòe và giày búp bê, loafer theo phong cách vintage.