10 kiểu mặc áo khoác len đi làm

Áo khoác len và chân váy mini là một trong những kiểu kết hợp phổ biến, được các fashionista ưa chuộng.

Áo khoác len được xem là thiết kế cơ bản và kinh điển trong tủ đồ thu đông. Năm nay, thiết kế được phát triển kiểu dáng phong phú hơn mọi năm về độ dài, kiểu đan, cúc áo hay khóa kéo, dáng cổ.

Một trong những cách phổ biến là phối sơ mi với áo khoác cổ chữ V, quần jeans ống rộng, giày loafer hoặc bốt cổ thấp. Để thêm ấn tượng, bạn có thể phối khăn hoặc cà vạt khi tới văn phòng.

Với người thích phong cách tự do, phóng khoáng, hãy diện cardigan dáng rộng, váy len dáng suông, sneakers. Trong trường hợp này, bạn nên chọn các lớp áo có tông màu tương phản để bộ cánh không tẻ nhạt.

Chân váy mini kẻ dáng chữ A và áo khoác len ôm dáng, kết hợp quần tất và giày Mary Janes hoặc giày quai chữ T kiểu thập niên 1920 là công thức phối nhiều người yêu thích. Trang phục phù hợp với nhiều dịp như đi làm, đi chơi, hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, đối tác.

Áo khoác len cao cổ là xu hướng mới năm nay, thay thế cho áo cổ lọ bên trong. Bạn có thể kết hợp chúng cùng chân váy midi voan của mùa hè, tạo nên bộ cánh nữ tính.

Bộ cánh gồm áo khoác đan họa tiết, sơ mi xếp bèo, chân váy midi xếp ly, giày loafer dành cho những cô gái theo đuổi phong cách dễ thương.

Để tiết kiệm thời gian phối, bạn còn có thể chọn sẵn các bộ áo khoác đồng điệu áo ba lỗ hoặc hai dây bên trong, đi kèm quần jeans và bốt cổ thấp.

Nếu muốn "ăn gian" chiều cao, hãy thử quần shorts công sở cạp cao khi kết hợp loại áo này.

Áo khoác len dáng dài, quần vải dáng suông hoặc baggy, áo phông là bộ cánh phù hợp với những cô gái có chiều cao lý tưởng.

Bạn còn có thể sáng tạo bằng cách mặc hai chiếc áo khoác len có độ mỏng như nhau, tương phản màu sắc, hoàn thiện với quần Tây và túi tote.

Với những ngày làm việc bận rộn phải di chuyển nhiều, bạn có thể chọn áo khoác len dáng khóa kéo, bên trong mặc áo giữ nhiệt mỏng, quần nỉ ống suông và túi tote. Lựa chọn này tạo ra sự thoải mái mà vẫn thanh lịch nhờ chất vải mềm mại, độ rộng vừa phải của trang phục.

Theo Sao Mai

Nguồn: [Link nguồn]

01/11/2025
