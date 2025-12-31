Những gương mặt định hình “chuẩn mực hình ảnh” cho các nhóm K-pop nữ thế hệ thứ 4

Trước chương trình chính của Lễ hội âm nhạc K-pop SBS Gayo Daejeon 2025 diễn ra tại Inspire Arena ở Incheon, thảm đỏ trở thành tâm điểm chú ý khi ba thần tượng, thường được gọi là “bộ ba visual hàng đầu” của thế hệ K-pop thứ 4 ở Hàn Quốc, tạo dáng trước ống kính các nhiếp ảnh gia. Phong cách đối lập và thần thái ngôi sao mạnh mẽ của họ đã tạo nên sự bàn tán sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ và khán giả trực tuyến.

Từ trái sang: Jang Won Young, Karina và Sullyoon (Ảnh: Xportsnews)

Jang và Sullyoon xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ không khí Giáng sinh, kết hợp những gam màu nhẹ nhàng và phong cách lễ hội với hình ảnh đặc trưng của họ. Karina mang đến vẻ ngoài tinh tế trong chiếc váy dạ hội cổ điển, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ, những người khen ngợi phong cách duyên dáng và thần thái cuốn hút trên sân khấu của cô.

Trên mạng xã hội, hình ảnh và video từ thảm đỏ lan truyền nhanh chóng, với nhiều người dùng nhấn mạnh “sự ăn ý về mặt hình ảnh” giữa ba ca sĩ và so sánh phong cách thời trang của họ trong cộng đồng người hâm mộ.

