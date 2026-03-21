Sắc vóc nóng bỏng của bạn gái Văn Thanh

Kể từ khi xác nhận chuyện tình cảm, Văn Thanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn gái trong các dịp đặc biệt. Hôm 14/3, cầu thủ sinh năm 1996 cùng bạn gái Bích Hạnh dự đám cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) tại Hải Phòng.

Trên trang cá nhân, Bích Hạnh thường xuyên khoe hình thể nuột nà, đặc biệt là vòng hai săn chắc, lộ rõ rãnh bụng 1-1. Nhờ thân hình 'bốc lửa', cô nàng thường khoe dáng với các trang phục hở eo, ôm sát body.

Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm, bạn gái của Văn Thanh từng có thời điểm nặng tới 70 kg, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, nặng nhọc. Sau đó cô quyết tâm ăn uống lành mạnh kết hợp tập gym để cải thiện vóc dáng.

Giảm cân thành công và duy trì số đo cơ thể dao động quanh mức 92-58-93 cm đã giúp Bích Hạnh trở thành KOLs trong lĩnh vực thể hình. Instagram của cô hiện có hơn 600 nghìn người theo dõi, kênh Tik Tok cũng thu hút nhiều lượt xem.

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi, là hot gymer. Cô đang làm công việc liên quan đến ngành thẩm mỹ. Bên cạnh đó, Bíhc Hạnh còn là cổ đông của một số nhà hàng, quán cà phê tại Nam Định và Hà Nội.

Vũ Văn Thanh sinh năm 1996, được đánh giá là hậu vệ phải hàng đầu Việt Nam trong nhiều năm qua. Anh nhập CLB Công an Hà Nội vào năm 2023, sau khi kết thúc hợp đồng với HAGL. Hậu vệ người Hải Dương góp công lớn vào chức vô địch V-League 2023 và ngôi á quân Cup các CLB Đông Nam Á 2024-2025 của đội bóng ngành công an. Hồi đầu tháng 6, Văn Thanh gia hạn hợp đồng tới năm 2028 với CAHN.

Cặp trai tài gái sắc được cho là tìm hiểu nhau từ năm 2023 nhưng tới cuối năm 2024 mới công khai.