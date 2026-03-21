Jisoo thay 250 bộ đồ trong Boyfriend On Demand, đâu là tạo hình đỉnh nhất?

Boyfriend On Demand đang là bộ phim dẫn đầu bảng phim thịnh hành (daily) trên Netflix Hàn Quốc với sự tham gia của Jisoo cùng dàn "mỹ nam" đình đám như Seo In Guk, Kim Sung Cheol, Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon, Lee Jae Wook... Trong phim, Jisoo vào vai nữ chính Mi Rae. Cô sử dụng dịch vụ hẹn hò giả tưởng, nơi người dùng có thể bước vào thế giới ảo để trải nghiệm những mối quan hệ lãng mạn được "thiết kế sẵn".

Không chỉ gây tò mò bởi nội dung mang màu sắc giải trí, nhẹ nhàng, bộ phim còn khiến khán giả mong chờ vì những màn "lên đồ" của Jisoo trong từng tập phim.

Mỗi lần đăng nhập, Mi Rae lại trở thành nữ chính trực tiếp trải nghiệm cốt truyện, theo đó, phong cách và trang phục của cô cũng thay đổi liên tục. Đồ đi làm đời thường của Jisoo cũng được đầu tư. 10 tập phim, Jisoo không mặc trùng bộ nào. Tại buổi họp báo ra mắt, cô tiết lộ cô đã diện tới 250 bộ trang phục, cho thấy độ đầu tư "không phải dạng vừa".

Với tư cách đại sứ toàn cầu của hai thương hiệu xa xỉ Dior và Cartier, Jisoo cũng khéo léo lồng ghép các thiết kế của những nhà mốt này để phù hợp với bối cảnh và tính cách của Mi Rae trong từng phân cảnh.

Từ trang phục, kính mát, túi xách Dior đến loạt phụ kiện như nhẫn, vòng tay, hoa tai Cartier, tất cả đều được "trang bị" khéo léo cho Jisoo mỗi lần nhập vai khi Mi Rae được "lên đồ" hẹn hò "chanh sả" trong thế giới ảo.

Bên cạnh hai thương hiệu này, Jisoo còn xuất hiện trong nhiều thiết kế may đo cao cấp (haute couture) đến từ Marchesa, KIMHĒKIM hay SHUSHU/TONG. Những bộ váy cầu kỳ, nữ tính này đặc biệt phù hợp với các phân cảnh Mi Rae bước vào thế giới ảo. Bởi cô được xây dựng sở hữu một căn phòng có cả gian phòng chứa đồ khổng lồ cũng như thiết lập hẹn hò với "tổng tài" quẹt thẻ không cần nhìn giá.

Không phải tạo hình thật "lồng lộn", những look được "thả tim" nhiều nhất của Jisoo trong Boyfriend on Demand lại đến từ outfit đơn giản, điển hình như chiếc váy trắng dài cô luôn mặc khi "đăng nhập" vào hệ thống hay chiếc váy hoa xanh mặc đi biển lúc gặp "bạn trai 901". Tạo hình lên trực thay đi hẹn hò với "tổng tài cờ-ring" Choi Si Woo và chiếc váy kẻ sọc ngang lần đầu tiên gặp Gu Yeong Il cũng được "bắn tim" nhiều trên mạng xã hội.

Chất liệu tweed cũng được Jisoo ưu ái lựa chọn nhiều lần, mang đến vẻ thanh lịch và cổ điển cho nhân vật Mi Rae.

Thời trang Thu - Đông của Jisoo cũng ghi điểm với loạt outfit chất liệu len ấm áp.

Bên cạnh những bộ cánh xa xỉ trị giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, khán giả cũng có thể tìm thấy nhiều gợi ý phối đồ gần gũi từ phong cách đời thường, đi làm của PD Mi Rae. Cô thường diện áo len họa tiết, cardigan, tweed hay những set trang phục công sở đơn giản nhưng thanh lịch, dễ ứng dụng. Nhiều thiết kế đến từ các thương hiệu tầm trung nội địa như LYNN, LÍNE, Khaite, Andyou, ROLAROLA, Self-Portrait, DAZE DAYZ... góp phần tạo nên hình ảnh trẻ trung và gần gũi hơn cho nhân vật.