Nhan sắc nàng thơ đang gây bão trong MV của BTS

Đúng 11h ngày 20/3, BTS đã trình làng album mới cùng MV cho ca khúc chủ đề mang tên Swim. Được ghi hình tại thành phố biển Lisbon (Bồ Đào Nha), MV gây choáng ngợp bởi quy mô dàn dựng công phu trên con tàu khổng lồ giữa đại dương bao la, mang đến những thước phim đậm chất điện ảnh. MV mở đầu với hình ảnh người phụ nữ do diễn viên Hollywood Lili Reinhart thủ vai đang chao đảo, vật lộn giữa những cơn sóng dữ của cuộc đời trên con tàu đơn độc.

Trong MV, Lili Reinhart có nhiều đất diễn với những cảnh quay đặc tả, cận góc máy và thể hiện vũ đạo.

Lili Reinhart sinh năm 1996, là diễn viên, ca sĩ người Mỹ. Cô bước chân vào showbiz năm 14 tuổi, góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Riverdale, Hustlers, Surviving Jack.

Ngoài đời, nữ diễn viên được khen ngợi vì sự sắc sảo, thân hình bốc lửa.

Năm 18 tuổi, cô một mình lăn lộn tại Los Angeles và rơi vào khủng hoảng tài chính và tâm lý trầm trọng. Cô từng tuyệt vọng đến mức nộp đơn xin việc làm tiếp tân tại nhà hàng chỉ để có tiền trang trải.

Bước ngoặt đến vào năm 2017 khi cô nhận vai Betty Cooper trong Riverdale. Suốt 7 mùa phim với 137 tập, Lili Reinhart nói cô không chỉ đóng phim mà đang học cách sinh tồn.

Sau khi thoát khỏi hình tượng nữ sinh trung học, Lili bắt đầu khẳng định mình ở những vai diễn nặng đô hơn. Từ vũ công thoát y đầy toan tính trong Hustlers (đóng cùng Jennifer Lopez) đến vai chính kiêm Giám đốc sản xuất trong Chemical Hearts, Lili Reinhart chứng minh mình không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu tư duy của nhà làm phim thực thụ.

Sê-ri Hal & Harper trên nền tảng Mubi đã đưa tên tuổi cô lên tầm cao mới. Harper là phụ nữ đồng tính đang nỗ lực hàn gắn những tổn thương từ quá khứ, cô được nhận xét lấy đi nước mắt của khán giả bằng lối diễn xuất "rút ruột rút gan". Mark Ruffalo và đạo diễn Cooper Raiff đều phải thừa nhận Lili Reinhart là "phép màu" trên màn ảnh.

Đằng sau những khung hình lộng lẫy và những thành công vang dội là một Lili Reinhart đầy tổn thương nhưng cũng rất kiên cường. Năm 2024 được cô gọi là năm khó khăn nhất cuộc đời cô khi phải đối mặt với chẩn đoán viêm bàng quang kẽ (IC) cùng chứng mệt mỏi mãn tính hậu COVID-19. Suốt 4 năm, cô đã phải thực hiện vô số xét nghiệm, chịu đựng những cơn đau thể xác và sự thay đổi ngoại hình ngoài ý muốn.

Thay vì che giấu, diễn viên chọn cách công khai toàn bộ hành trình khám chữa bệnh trên tạp chí và mạng xã hội. Cô nói không muốn trở thành sản phẩm hoàn hảo được nhào nặn bởi các công ty quản lý. Lili tự mình đi trị liệu và dành hàng giờ học vẽ để tìm kiếm sự bình yên.

"Tôi không bao giờ chấp nhận số phận và tôi nghĩ đó là điều mà phụ nữ thường bị áp đặt phải làm... Phải luôn có giải pháp, không phải để chữa khỏi hoàn toàn nhưng để cải thiện mọi thứ", cô khẳng định.

Mỹ nhân 9X từng có thời gian hẹn hò ngôi sao The Suite Life of Zack and Cody Cole Sprouse. Cả hai nảy sinh tình cảm từ 2017 khi hợp tác trong sê-ri Riverdale. Họ là cặp tình nhân trong phim. Năm 2019, hai người đường ai nấy đi. Trong thời gian yêu, Cole Sprouse đã giúp đỡ Lili Reinhart vượt qua quãng thời gian khó khăn. Trong cuộc phỏng vấn, Sprouse nói anh và Lili đã gây ra khá nhiều tổn thương cho nhau nhưng hiện là bạn tốt.

Hiện tại, cô hẹn hò với nam diễn viên Jack Martin từ năm 2023. Họ thường xuyên cùng nhau tham dự các sự kiện. Sau hậu trường, Martin là chỗ dựa vững chắc của Lili, giúp đỡ cô trong quá trình tìm kiếm chẩn đoán cho căn bệnh mãn tính mà cô đang mắc phải.

"Tôi là kiểu phụ nữ của gia đình. Tôi thích được ở nhà, cuộn mình trên ghế sofa cùng người đàn ông của mình và chú chó nhỏ. Không có gì mang lại cho tôi niềm vui lớn hơn thế. Khi không thể làm vậy, sức khỏe tinh thần của tôi bị ảnh hưởng rõ rệt. Khi tôi làm việc, anh ấy sẽ đến thăm và ngược lại. Nếu cả hai cùng vướng lịch trình cùng lúc, chúng tôi chỉ còn cách tập trung tối đa vào công việc để sớm vượt qua giai đoạn đó. Cảm giác nhớ nhung một ai đó kéo dài suốt hơn 8 tuần thực sự rất bào mòn tâm trí”, Lili Reinhart chia sẻ.