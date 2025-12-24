Điều ít biết về nữ MC VTV vừa đăng quang cuộc thi nhan sắc quốc tế

Chung kết cuộc thi Miss & Mister Celebrity International 2025 (Hoa hậu & Nam vương Siêu sao quốc tế) vừa diễn ra tại Malaysia. Vượt qua nhiều thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, Trần Trân Mỹ Linh - đại diện Việt Nam giành ngôi vị cao nhất.

Tại cuộc thi năm nay, người đẹp Việt Nam chinh phục ban giám khảo không chỉ bởi nhan sắc rạng rỡ mà còn ở khả năng giao tiếp khéo léo và sự đầu tư chỉn chu trong từng lần xuất hiện.

Trần Trân Mỹ Linh đăng quang "Miss Celebrity International 2025".

Ngoài danh hiệu hoa hậu, Mỹ Linh còn nhận được nhiều giải phụ gồm "Best profile picture" (Thí sinh có ảnh chân dung đẹp nhất) và "Best in evening gown" (Thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất). Bên cạnh đó, cô còn lọt vào Top 3 phần thi "Trang phục dân tộc" và "Trang phục sinh thái".

Hoa hậu Trần Trân Mỹ Linh sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1m7, cùng số đo ba vòng là 82 - 64 - 92 cm. Ngoài sắc vóc nổi bật, tân hoa hậu còn có bảng thành tích học tập ấn tượng. Người đẹp là cử nhân Kinh tế - Tài chính của trường Đại học RMIT Việt Nam. Cô cũng có chứng chỉ nghiệp vụ báo chí tại Học viện Báo Chí & Tuyên Truyền.

Nhan sắc của hoa hậu Mỹ Linh.

Mỹ Linh hiện cộng tác tại VTV9 (kênh truyền hình quốc gia khu vực Đông Nam Bộ của Đài Truyền hình Việt Nam) trong vai trò MC, biên tập viên. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng có nhiều hoạt động nổi bật khi là tình nguyện viên chương trình Trao đổi văn hóa Việt - Nhật 2020, thành viên Đại sứ Sinh viên RMIT năm 2021...

Hồi tháng 10, Mỹ Linh đăng quang Miss celebrity Vietnam 2025 để được đại diện nước nhà đi thi quốc tế.

Tại bảng nam, Nguyễn Đình Tuấn Kiệt của Việt Nam cũng có mùa giải thành công rực rỡ khi đạt danh hiệu Á vương 3. So với ngôi vị nam vương thuộc về đại diện Philippines, Tuấn Kiệt cũng được đánh giá là đối thủ đáng gờm suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Ở cuộc thi năm nay, Tuấn Kiệt cũng ẵm về loạt giải thưởng phụ như "Mister influential nation of the year" (Nam vương có sức ảnh hưởng của năm), "Best in Vlog project" (Dự án du lịch xuất sắc nhất) và "Best in national costume" (Trang phục dân tộc đẹp nhất). Ngoài ra, anh cũng lọt vào Top 3 phần thi "Trang phục sinh thái".

Nguyễn Đình Tuấn Kiệt sinh năm 1998, đã hoạt động trong lĩnh vực người mẫu được 2 năm. Anh sở hữu chiều cao 1m82 cùng gương mặt ăn ảnh, được đánh giá cao với lối trình diễn tự tin và nụ cười tỏa sáng trên sân khấu.

Tuấn Kiệt của Việt Nam (ngoài cùng bên phải) giành ngôi vị Á vương 3.

Miss & Mister Celebrity International lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9/2024. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những gương mặt phù hợp với các yếu tố thời trang cao cấp và thương mại.

Với tầm nhìn dài hạn, cuộc thi hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp và mở ra cơ hội để thúc đẩy hoạt động mang giá trị xã hội và cộng đồng tại Việt Nam, đưa chuỗi hoạt động quảng bá văn hoá du lịch đến gần với quốc tế.

Năm ngoái, đại diện đến từ Cuba và Cộng hòa Dominica giành chiến thắng Miss & Mister Celebrity International 2024. Thí sinh Việt Nam Đoàn Bảo Ân đạt thành tích Top 5 ở bảng nam.