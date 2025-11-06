Người đẹp Việt Nam đoạt Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất 2025

Chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025 diễn ra lúc 18h ngày 5/11 tại Manila, Philippines với sự tham gia của gần 80 thí sinh. Chung cuộc, chiến thắng thuộc về đại diện Cộng hòa Czech - Natálie Puškinová.

Chiến thắng của cô không gây bất ngờ vì là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Âu và được đánh giá có khả năng cao giành vương miện. Natálie là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles ở Prague và là một thợ lặn.

Đại diện Cộng hòa Czech - Natálie Puškinová đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2025.

Các người đẹp giành giải Á hậu.

Người đẹp sáng lập dự án với mục tiêu ​​giảm thiểu lãng phí thực phẩm và tác động môi trường của nó. Cô cũng đang phát triển Mini Academy - chương trình Đoàn Đoàn kết EU do thanh thiếu niên lãnh đạo, cung cấp các hội thảo nhằm truyền cảm hứng cho lối sống bền vững.

Các danh hiệu Hoa hậu Không khí (Á hậu 1) thuộc về đại diện Iceland, Hoa hậu Nước (Á hậu 2) thuộc về đại diện Việt Nam, Hoa hậu Lửa (Á hậu 3) thuộc về đại diện Thái Lan.

Tại chung kết, các người đẹp tranh tài để chọn ra top 30, 20 và 8. Từ đó, có 4 người xuất sắc nhất giành được vị trí hoa hậu và 3 á hậu. Trước đó, các thí sinh đã có hai tuần bận rộn với các hoạt động xã hội như thăm quan trường học, tuyên truyền bảo vệ môi trường, thi mặt mộc, hình thể và thuyết trình.

Trước chung kết, Trịnh Mỹ Anh - đại diện Việt Nam nằm trong top thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay. Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá Trịnh Mỹ Anh vào nhóm thí sinh sẽ đạt vị trí cao tại Miss Earth 2025.

Đại diện Trịnh Mỹ Anh trong chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô đến từ Hà Nội, cao 1,75 m, số đo ba vòng 85-64-95 cm. Cô là sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất là một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn vì môi trường. Tuy nhiên những năm gần đây, cuộc thi bị nhận xét xuống cấp do liên tục vướng nhiều scandal, tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Hoa hậu Trái Đất 2025 là mùa giải kỷ niệm 25 năm.

Trước đây, một số đại diện Việt Nam từng đạt các thành tích cao ở Hoa hậu Trái Đất. Trong đó, người đẹp Nguyễn Phương Khánh đăng quang ngôi vị cao nhất năm 2018.