Thí sinh tố ban tổ chức Hoa hậu Trái Đất

Ngày 27/10, thí sinh Hoa hậu Trái Đất 2025 tham dự một sự kiện được tổ chức ở sân khấu có mái che tại Philippines. Những bức ảnh về sân khấu của sự kiện đang lan truyền trên các diễn đàn sắc đẹp, thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong ảnh, một thành viên ban tổ chức đang chơi đùa cùng một chú chó ngay khu vực sân khấu. Hình ảnh khiến nhiều người chỉ trích ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, sân khấu tạm bợ.

Thí sinh Hoa hậu Trái Đất 2025 trong hoạt động chụp ảnh áo tắm.

Đáng chú ý, bên dưới những bài viết phàn nàn về công tác tổ chức của cuộc thi, người đẹp Estephanie Charles - đại diện Haiti tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2024 - cũng công khai tố ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp.

"Tôi là thí sinh của năm ngoái. Và đó là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Trước khi đi, tôi rất háo hức nhưng sau đó đã để lại dư vị cay đắng. Rất phí thời gian và tiền bạc", Estephanie Charles viết.

Cô cho biết thêm ban tổ chức đã đưa thí sinh vào ở khách sạn kém chất lượng tại Philippines, nơi có thể tìm thấy gián và chuột. Cô còn khẳng định một trong những thành viên ban tổ chức đã đánh cắp chiếc túi hàng hiệu của cô.

"Thức ăn thật khủng khiếp, chưa kể đến khâu sản xuất, sân khấu rất tệ", Estephanie Charles chia sẻ thêm.

Đây không phải lần đầu cuộc thi Hoa hậu Trái Đất bị phàn nàn về chất lượng tổ chức ngày càng xuống cấp. Năm 2024, cuộc thi cũng bị khán giả chê tổ chức thiếu chuyên nghiệp, tạm bợ.

Năm 2022, phần thi áo tắm của cuộc thi bị ảnh hưởng vì bão lớn, thí sinh không thể tiếp tục catwalk ở sân khấu ngoài trời. Sau đó, ban tổ chức lựa chọn sân khấu thay thế là một khoảng sân tương đối hẹp, có mái che. Thí sinh vẫn catwalk nhưng đi chân trần.

Hoa hậu Trái Đất nhiều lần vướng tranh cãi khi để lộ những hình ảnh thí sinh ăn bốc mất vệ sinh, ăn cơm hộp sơ sài.

Từ năm 2012 đến nay, Hoa hậu Trái Đất vẫn chưa thể lấy lại vị thế trên đường đua nhan sắc như mua giải, thí sinh bị quấy rối tình dục, chất lượng tổ chức suy giảm trầm trọng khiến cộng đồng sắc đẹp không còn mặn mà theo dõi.

Hoa hậu Trái Đất 2025 diễn ra từ 20/10, dự kiến chung kết ngày 5/11. Đương kim hoa hậu là người đẹp Australia - Jessica Lane. Đại diện Việt Nam là Á hậu Trịnh Mỹ Anh. Cô được nhận xét nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng khu vực châu Á.