Hậu trường chụp áo tắm của thí sinh Hoa hậu Trái Đất

Đại diện Ba Lan - Justyna Roguska khoe dáng trong buổi chụp ảnh áo tắm Hoa hậu Trái Đất 2025. Cô là ứng viên sáng giá của khu vực châu Âu với vóc dáng nổi bật, kỹ năng tạo dáng chuyên nghiệp.

Đại diện Ba Lan năm nay 21 tuổi, đang theo học ngành quản trị, tiếp thị và quảng cáo tại Warsaw, đồng thời là người mẫu. Cô đam mê các môn thể thao mạo hiểm, đặc biệt là lặn và trượt tuyết. Năm ngoái, đại diện Ba Lan là Julia Zawistowska đã lọt vào top 20 của chung kết Hoa hậu Trái Đất 2024.

Đại diện Venezuela - Roziel Borges khoe vóc dáng đậm chất Latinh. Cô là ứng viên nổi bật của khu vực châu Mỹ.

Người đẹp Venezuela năm nay 24 tuổi, là sinh viên năm nhất ngành luật, đồng thời là người mẫu. Cô thích đọc sách và rèn luyện sức khỏe trong thời gian rảnh rỗi. Là người yêu thiên nhiên, dự án xã hội của cô mang tên Blue Lung (Phổi Xanh) dựa trên việc bảo tồn oxy, đại dương và kêu gọi thu gom rác thải.

Đại diện Nicaragua - Solange Velásquez khoe hình thể dưới bể bơi trong buổi chụp.

Người đẹp Nicaragua tiếp tục khoe vóc dáng khi thay bộ áo tắm một mảnh tông màu đen - trắng.

Đại diện Cuba - Rachel Chang gây ấn tượng với hình thể săn chắc. Cô là ứng viên gây chú ý ở khu vực châu Mỹ.

Người đẹp Cuba là luật sư, nhà báo, cổ động viên NFL. Cô khởi xướng chiến dịch vận động Silver Lining, lấy cảm hứng từ cuốn sách The Little Fire Princess, với mục tiêu trao quyền cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Đại diện New Zealand - India Holder khoe vóc dáng thanh mảnh trong bộ bikini tông màu vàng. India Holder được chọn trở thành đại diện New Zealand tại Hoa hậu Trái Đất 2025 sau khi người đẹp Shae Parsons - tuyên bố từ bỏ quyền dự thi.

India Holder năm nay 26 tuổi, là người mẫu và trợ lý điều hành của Zone Global. Cô tốt nghiệp Đại học Công nghệ Auckland. Người đẹp có gương mặt ngọt ngào với đôi mắt xanh cuốn hút cùng thân hình quyến rũ. Khán giả cho rằng India Holder là ứng viên tiềm năng ở Hoa hậu Trái Đất 2025. Năm ngoái, đại diện New Zealand tại Hoa hậu Trái Đất là người đẹp Angela Marie Rowson đã lọt vào top 20.

Đại diện Mexico - Génesis Vera nhận được nhiều lời khen ngợi khi diện bikini tông màu vàng gold. Cô là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Trái Đất 2025. Cô 24 tuổi, cao 1,78 m, sắc vóc nóng bỏng đậm chất Latinh. Vera đã tốt nghiệp ngành ngôn ngữ, đang theo đuổi dự án giáo dục về môi trường và ngôn ngữ để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân toàn cầu.

Đại diện Argentina - Florencia Hernández ghi điểm với thân hình khỏe khoắn, múi bụng săn chắc và đôi chân dài.

Đại diện Cộng hòa Dominica - Valeria Conde có vóc dáng đầy đặn, nóng bỏng.

