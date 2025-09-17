Á hậu Hòa bình thất bại ê chề

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Thai Neary Socheata (nghệ danh Fi Yata). Cô giành quyền đại diện Campuchia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan vào tháng 11.

Việc Fi Yata vượt qua ứng viên nặng ký là người đẹp Pich Votey Saravody (Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình 2022) gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Pich Votey Saravody giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025.

Trước đó, Pich Votey gây chú ý khi từ bỏ danh hiệu Á hậu Hòa bình để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025. Trong suốt cuộc thi, cô luôn được đánh giá là ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, trong chung kết, Pich Votey ngậm ngùi dừng chân ở vị trí Á hậu 2.

Trong clip do fan quay lại ở đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025, khi top 5 đang chụp hình cùng nhau, Pich Votey có biểu hiện bối rối, sau đó đi vào cánh gà sân khấu mà không trở lại.

Việc Pich Votey chỉ giành ngôi Á hậu 2 gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người thể hiện sự tiếc nuối. Một số khán giả lại bày tỏ ái ngại cho tình cảnh éo le của Pich Votey.

Khán giả cho rằng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia không dám chọn Pich Votey Saravody đăng quang vì cô đang vướng hiềm khích với ông Nawat - Giám đốc điều hành của Hoa hậu Hoàn vũ.

"Sau những gì đã diễn ra giữa Nawat và Pich Votey Saravody, ai dám chọn cô ấy đăng quang cơ chứ?", "Họ sẽ không liều lĩnh chọn Pich Votey Saravody vì cô ấy và giám đốc điều hành cuộc thi Miss Universe đang vướng kiện tụng", "Kết quả này đã có thể dự đoán được từ trước. Cô ấy sẽ không bao giờ giành chiến thắng"... khán giả bình luận.

Trước đó ông Nawat và Pich Votey Saravody liên tục vướng mâu thuẫn. Ông Nawat công khai gọi Pich Votey Saravody là thằn lằn trên mạng xã hội. Ông cũng có những phát ngôn được cho là mang tính khiêu khích về phía Campuchia trong bối cảnh căng thẳng.

Sau hàng loạt căng thẳng, đến ngày 2/8, trang chủ Miss Grand International đăng thông báo tước danh hiệu Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình 2022 của Pich Votey Saravody.

Đáp lại, Pich Votey Saravody không ngần ngại chỉ trích ông Nawat. "Xin lỗi vì dù tước hay hủy bỏ danh hiệu cũng không còn quan trọng. Đó là một danh hiệu đã không còn giá trị gì với tôi và người dân Campuchia trong một thời gian dài", cô nói.

Ngày 6/9, công ty mỹ phẩm của ông Nawat tiếp tục đệ đơn kiện Pich Votey Saravody ra tòa. Phía công ty của ông Nawat cho rằng Pich Votey Saravody có ý định chiếm đoạt lô hàng mỹ phẩm đã được bàn giao cho cô từ năm 2024 nên đã gửi đơn khiếu nại lên cơ quan điều tra để truy tố Pich Votey Saravody tội tham ô tài sản.

Sau hàng loạt ồn ào, khán giả cho rằng Pich Votey Saravody đang rơi vào tình cảnh éo le và khó có cơ hội quay trở lại các sân chơi sắc đẹp. Sự nghiệp của người đẹp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau những vụ bê bối gần đây.

Pich Votey Saravody sinh năm 1998, cao 1,77 m, là diễn viên kiêm người mẫu chuyên nghiệp. Người đẹp thông thạo tiếng Khmer, tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Pich Votey Saravady từng đạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Campuchia và được quyền dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2021. Tuy nhiên, cô đã không thể tham dự vì một số lý do cá nhân.

Năm 2022, cô giành chiến thắng ở Hoa hậu Hòa bình Campuchia và được cử đi thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 tổ chức ở Indonesia. Với sắc vóc nổi bật, cô được coi là ứng viên tiềm năng ở khu vực Đông Nam Á. Chung cuộc, người đẹp giành giải Á hậu 5.