5 kem chống nắng nâng tông giúp da sáng mịn tức thì

Kem chống nắng nâng tông đang dần trở thành lựa chọn "must-have" nhờ khả năng vừa bảo vệ da khỏi tia UV vừa tạo hiệu ứng da sáng đều màu, tự nhiên như có lớp makeup nhẹ. Dưới đây là 5 sản phẩm nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn, có lượt mua trên 10 nghìn tại các sàn thương mại điện tử.

Sunplay Skin Aqua Tone Up UV Essence SPF50+/PA++++

Sunplay Skin Aqua Tone Up UV Essence SPF50+/PA++++.

Sản phẩm đến từ Nhật Bản nổi bật với sắc tím lavender giúp hiệu chỉnh làn da xỉn màu, mang lại hiệu ứng sáng hồng tự nhiên. Kết cấu essence mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn rít nên phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Ngoài khả năng chống nắng phổ rộng, sản phẩm còn bổ sung vitamin C hỗ trợ làm sáng và dưỡng da. Bác sĩ da liễu Marisa Garshick, công tác tại Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), cho biết các dòng chống nắng có màu nhẹ giúp da đều màu và khiến người dùng có xu hướng sử dụng thường xuyên hơn, từ đó tăng hiệu quả bảo vệ da.

Giá tham khảo: 180.000 đồng

La Roche-Posay Anthelios Uvidea Tone-Up Rosy SPF50+

La Roche-Posay Anthelios Uvidea Tone-Up Rosy SPF50+.

Dòng kem chống nắng nâng tông từ Pháp mang lại sắc hồng tự nhiên, giúp da tươi tắn mà không bị trắng bệch. Kết cấu gel-cream mỏng nhẹ, dễ tán, phù hợp cả với da nhạy cảm. Sản phẩm còn bảo vệ da trước tia UVA dài, nguyên nhân gây lão hóa sớm. Bác sĩ da liễu Corey L. Hartman, nhà sáng lập Skin Wellness Dermatology (Mỹ), nhận định rằng kem chống nắng nâng tông là lựa chọn lý tưởng cho routine tối giản, giúp duy trì thói quen chống nắng nhờ cảm giác nhẹ và dễ chịu trên da.

Giá tham khảo: 520.000 đồng

Cell Fusion C Toning Sunscreen 100 SPF50+ PA++++

Cell Fusion C Toning Sunscreen 100 SPF50+ PA++++.

Sản phẩm này giúp nâng tông rõ rệt nhưng vẫn tự nhiên, đồng thời làm đều màu da và che phủ nhẹ khuyết điểm. Kết cấu kem mềm mịn, không vón, giữ lớp finish ổn định nhiều giờ. Ngoài chống nắng, sản phẩm còn hỗ trợ phục hồi và dưỡng sáng da. Bác sĩ da liễu Elyse Love, công tác tại GlamDerm (Mỹ), cho biết các sản phẩm chống nắng có sắc tố như iron oxide có thể giúp bảo vệ da trước ánh sáng nhìn thấy, từ đó hạn chế tình trạng sạm nám ở da.

Giá tham khảo: 580.000 đồng

Naris Cosmetics UV Creamy Gel Tone Up SPF50+ PA++++

Naris Cosmetics UV Creamy Gel Tone Up SPF50+ PA++++.

Dòng chống nắng dạng gel từ Nhật Bản mang lại hiệu ứng nâng tông nhẹ nhàng, giúp da sáng khỏe tự nhiên mà không lộ lớp trắng. Kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, không gây nặng mặt, phù hợp dùng hằng ngày. Thành phần dưỡng ẩm giúp da mềm mịn, hạn chế tình trạng mốc khi trang điểm. Chuyên gia thẩm mỹ Britta Plug, làm việc tại Đức, nhận định rằng kem chống nắng nâng tông là giải pháp kết hợp giữa skincare và makeup, giúp đơn giản hóa quy trình chăm sóc da mà vẫn duy trì vẻ ngoài tươi tắn.

Giá tham khảo: 338.000 đồng

d'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cream SPF50+ PA++++

d'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cream SPF50+ PA++++.

Kem chống nắng từ Hàn Quốc này mang lại hiệu ứng nâng tông nhẹ từ 1 - 2 tone, giúp da sáng mịn theo phong cách "glass skin". Công thức lai vật lý và hóa học giúp bảo vệ toàn diện, đồng thời dưỡng da với chiết xuất nấm truffle trắng và vitamin E. Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính. Bác sĩ da liễu Melanie Palm, giảng viên lâm sàng tại Đại học California San Diego (Mỹ), cho biết các loại chống nắng kết hợp thành phần chống oxy hóa sẽ hỗ trợ cải thiện độ sáng và sức khỏe làn da khi sử dụng lâu dài.

Giá tham khảo: 490.000 đồng