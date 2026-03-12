Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan khoe hình thể

Ngày 10/3, 77 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 có hoạt động dã ngoại bên bãi biển Pattaya, Thái Lan. Các thí sinh mặc áo tắm, trang phục dạo biển, khoe hình thể.

Dàn thí sinh chọn các trang phục tôn vóc dáng. Chất lượng thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan được nhận xét đồng đều về sắc vóc. Họ đều trải qua những cuộc thi cấp tỉnh trước khi giành tấm vé tham dự sân chơi nhan sắc cấp quốc gia. Điểm mạnh của thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là cách biểu cảm, tạo dáng khoe được lợi thế hình thể. Họ cũng có phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

77 thí sinh đang tham gia cuộc đua giành tấm vé đại diện Thái Lan ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 tổ chức ở Thái Lan. Không chỉ có cơ hội chạm vào vương miện, người chiến thắng Hoa hậu Hòa bình Thái Lan còn có nhiều cơ hội gia nhập giới showbiz, trở thành những tên tuổi nổi tiếng. Các Hoa hậu Hòa bình Thái Lan những năm trước đã lấn sân thành công ở lĩnh vực diễn xuất, ca hát, trở thành ngôi sao tại Thái Lan.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là cuộc thi cấp quốc gia chuyên nghiệp, hấp dẫn với nhiều vòng thi phụ. 77 thí sinh nhập cuộc hôm 1/3. Các người đẹp được yêu cầu hóa thân thành những nhân vật độc đáo để gây ấn tượng với khán giả.

Trong ngày nhập cuộc, nhiều thí sinh có màn xuất hiện ấn tượng. Tuy nhiên, nhiều người đẹp bị nhận xét làm lố, mặc trang phục hở hang và có những hành động phản cảm.

Dù gây tranh cãi, nhiều năm qua ông Nawat vẫn duy trì sự kiện này nhằm tăng tính giải trí và tương tác cho cuộc thi. Những chiêu trò này được xem là nhân tố thu hút truyền thông và giúp Hoa hậu Hòa bình trở thành sân chơi được công chúng quan tâm hơn các cuộc thi nhan sắc khác.

Dàn thí sinh tích cực làm lố, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 được cho rằng kém hấp dẫn hơn mọi năm. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Saranrat Pueakpipat cũng nhận xét cuộc thi năm nay im ắng so với những năm trước.

Những hoạt động của cuộc thi không còn thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông. Nhiều người cho rằng Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đang dần nhạt nhẽo.

Trong khuôn khổ hoạt động tại Pattaya, 77 thí sinh mặc trang phục carnival rực rỡ, đem lại không khí sôi động. Họ sẽ tham dự nhiều sự kiện trước khi bước vào chung kết, dự diễn kiến ra ngày 28/3.

Trong chung kết, đương kim hoa hậu Saranrat Puagpipat trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Cô đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 và giành ngôi á hậu 1. Sau cuộc thi, cô lấn sân điện ảnh, tham gia bộ phim Nhà trấn quỷ (tựa tiếng Anh: Our House). Nhà trấn quỷ đã tạo cơn sốt ở phòng vé Thái Lan vào tháng 12/2025 với doanh thu 125 triệu baht, vào top 2 phim có doanh thu cao nhất ở Thái Lan năm 2025, mang lại cho Saranrat Puagpipat giải thưởng diễn xuất đầu tiên trong sự nghiệp.