Vợ và con gái MC Quyền Linh tiếp tục gây chú ý

Sau ông xã Quyền Linh, mới đây, Dạ Thảo - bà xã của nam MC cũng đăng tải hình ảnh chúc mừng con gái đầu lòng tròn 20 tuổi: vẫn nhẹ nhàng, tình cảm, càng lớn lại càng vững vàng hơn. "Nhìn con lúc nào cũng cố gắng, mẹ vừa yên tâm vừa thương con nhiều hơn. Chúc con tuổi mới mạnh khỏe, bình an nha, Mai Thảo Linh!", Dạ Thảo chia sẻ.

Theo Dạ Thảo, hình ảnh này được chính Quyền Linh chụp cho 2 mẹ con trong chuyến du lịch gia đình. Khoảnh khắc hai mẹ con cùng mỉm cười rạng rỡ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Bên cạnh hình ảnh tuổi 20 rực rỡ của con gái, MC Quyền Linh còn chia sẻ hình ảnh cô bé thuở nhỏ. Lọ Lem ngày càng trưởng thành trong diện mạo và thần thái, song vẫn giữ được nét hồn nhiên. Điều này giúp hình ảnh của cô luôn nhận được thiện cảm từ công chúng.

Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng Lọ Lem thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, đặc biệt là sự mềm mại và thanh lịch.

Trước đó, MC Quyền Linh cũng đăng hình ảnh cùng "Lọ Lem thương yêu của ba", kèm gửi gắm tình yêu thương sâu sắc: "Ba có thể đếm được bao nhiêu ngày tháng đưa con đến trường, đếm hết những sợi tóc bạc trên đầu ba nhưng không thể đếm được những tình yêu thương ba dành cho con yêu".

Lọ Lem tên thật Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái đầu của Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Từ nhỏ, cô đã được khán giả chú ý khi thỉnh thoảng xuất hiện cùng cha trong các chương trình truyền hình và hoạt động thiện nguyện. Khi trưởng thành, Lọ Lem càng nhận được sự quan tâm bởi ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng cùng phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.