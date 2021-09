"Mỹ nhân từ chối 700 tỷ" mặc bikini màu nude, khoe body đẹp mướt mắt

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 19:15 PM (GMT+7)

Choi Somi cao tay diện bikini màu nude, khoe dáng đẹp tự nhiên bên hồ bơi mà không sợ bị hiểu lầm.

Choi Somi là hot girl nổi tiếng ở Hàn Quốc nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm. Cô còn được biết đến với biệt danh "mỹ nhân 700 tỷ của Vương Tư Thông" vì được đại gia Trung Quốc mời biểu diễn trong một sự kiện với số tiền là 700 tỷ đồng nhưng cô đã từ chối. Đã chạm ngưỡng U30 nhưng người đẹp xứ sở kim chi vẫn chuộng diện váy áo quyến rũ, khoe khéo body đẹp đến mức nhiều lần bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ: như cắt bỏ xương sườn, "nâng cấp" vòng 1.

Mới đây, Choi Somi tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi diện bộ đồ bơi mini 2 mảnh, tôn eo thon, chân dài cùng 3 vòng lý tưởng. Không chỉ thế, cô còn nhận được nhiều lời khen khi lựa chọn tông màu sáng hơn màu da thật 1 tông để không bị hiểu lầm khi nhìn từ phía xa. Điểm nhấn là chiếc áo tắm nhỏ đến mức khó tin, tuy đẹp nhưng vẫn có một số ý kiến cho rằng, các cô gái cần phải cân nhắc nếu muốn mặc bộ đồ này vì phần áo chỉ được nối với nhau bằng những sợi dây khá lỏng lẻo, rất dễ khiến người mặc gặp sự cố và bị xô lệch dưới sự tác động của nước.

Choi Somi cao tay lựa chọn đồ bơi màu nude sáng hơn màu thật để khoe khéo body chuẩn đẹp, mà không bị hiểu lầm khi nhìn từ xa.

Bộ bikini 2 mảnh nhỏ xíu, làm nổi bật đường cong nữ tính của Choi Somi.

Đối với các cô gái yêu thích những bộ áo tắm tương tự nên cân nhắc khi diện kiểu đồ này vì phần áo mỏng, nhẹ, lại được nối với nhau bằng những sợi dây khá lỏng lẻo, dễ bị xô lệch dưới sự tác động của nước.

Trước đó, cô cũng từng diện bộ áo tắm 2 mảnh tương tự, với sự biến đổi một chút về kiểu dáng và màu sắc, có in họa tiết hình học nổi bật nhằm tạo ấn tượng thị giác, đồng thời khoe khéo đường cong cơ thể cùng làn da trắng sứ.

Choi Somi từng diện một thiết kế nhỏ tương tự nhưng gây ấn tượng thị giác bởi những họa tiết hình học bắt mắt.

Màu nude được khá nhiều hot girl yêu thích vì chẳng những thanh lịch, lại tôn dáng của các cô gái nhưng để diện đẹp như Choi Somi lại không phải là điều dễ dàng. Là một mỹ nhân có gu mặc quyến rũ, thời thượng, đây cũng là tông màu mà Choi Somi đặc biệt ưu ái. Cô sở hữu nhiều bộ trang phục màu nude như váy lụa, áo 2 dây, váy bodycon, quần tập nhưng luôn được khen vì cách phối đồ khéo léo, tinh tế.

Nguyên tắc mặc đẹp đầu tiên khi diện trang phục màu nude của Choi Somi chính là lựa chọn những tông màu sáng hẳn hoặc tối hẳn hơn màu da thật để không tiệp màu cơ thể dưới sự phản chiếu của ánh sáng ngoài trời.

Nguyên tắc thứ 2 là lựa chọn trang phục có độ ôm vừa vặn và tiết chế độ hở hợp lý. Có rất nhiều cô gái yêu thích màu nude nhưng lại mắc phải lỗi này, đặc biệt là khi mặc váy bó, quần legging, nên khi nhìn từ phía xa rất dễ gây hiểu lầm vì trông như không mặc gì.

Choi Somi cực kì yêu thích tông màu nude và sở hữu nhiều trang phục có kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Cô thường chọn tông màu sáng hẳn hoặc tối hẳn so với màu da thật đồng thời không diện đồ quá bó.

Nguyên tắc thứ 3 là cách phối đồ, đa phần những tông màu nude đã làm tốt nhiệm vụ làm nổi bật vóc dáng của người mặc và ăn gian chiều cao hiệu quả, nên cô thường mặc outfit đơn giản, không thiên về những phụ kiện cầu kỳ, để tránh cho tổng thể set đồ trở nên rườm rà.

Ngoài ra, một lưu ý nhỏ khi mặc đồ bó của Choi Somi chính là lựa chọn nội y khéo léo, nhất là khi mặc váy lụa mỏng, váy bodycon chất liệu len tăm. Đối với những cô gái có vòng 1 đầy đặn chỉ cần sử dụng miếng dán ngực mỏng, nhẹ, không gây bí bách mà không sợ bị lộ viền. Bên cạnh đó, quần không đường may màu nude, chất liệu spandex mềm mại, co giãn tốt, ôm theo chiều chuyển động của cơ thể, là sự lựa chọn hoàn hảo khi kết hợp với kiểu đồ này. Không chỉ thế, những thiết kế quần high-cut brief lưng cao vừa phải, giúp định hình và nâng đỡ vòng 3, đồng thời thu nhỏ vòng eo còn được coi là "bảo bối" của các chị em vì độ thấm hút mồ hôi cực tốt.

Càng đơn giản, càng tao nhã là một trong những tiêu chí hàng đầu của Choi Somi khi phối phụ kiện với trang phục màu nude .

Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-tu-choi-700-ty-mac-bikini-mau-nude-khoe-body-dep-muot-mat-502021269191...