Vương Tổ Hiền mặc xuề xòa đi siêu thị ở Canada

Theo HK01, mới đây một khán giả chia sẻ loạt ảnh Vương Tổ Hiền đi siêu thị T&T ở Landsdown, Richmond (Canada). Trong ảnh, diễn viên diện áo phông đen dáng rộng, quần jeans dài ngang gối, mang dép Birkenstock, buộc tóc đuôi ngựa và đeo khẩu trang, đứng chọn rau củ ở quầy nông sản rồi ra quầy thu ngân.

Vương Tổ Hiền được khán giả nhận ra khi đi siêu thị tại Canada.

Sau khi những bức ảnh lan truyền, một số người khen Vương Tổ Hiền giản dị, không còn hào quang của ngôi sao một thời. Ở tuổi 58, dù diện trang phục đời thường có phần xuề xòa, Vương Tổ Hiền vẫn giữ vóc dáng năng động, trẻ trung.

Vương Tổ Hiền đã giải nghệ sau khi quay xong bộ phim Thượng Hải Đại Lục năm 2004, từ đó định cư tại Vancouver, Canada, sống kín tiếng. Gần đây, cô mở một phòng khám tại Canada, trực tiếp tham gia vào hoạt động và dịch vụ.

Vóc dáng Vương Tổ Hiền vẫn gọn gàng, năng động dù cận kề tuổi lão niên.

Diễn viên Vương Tổ Hiền sinh năm 1967, là người gốc Đài Loan nhưng phát triển sự nghiệp tại Hong Kong. Cô từng được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh Hong Kong thập niên 1990, ghi dấu với nhiều bộ phim như Thiện nữ u hồn, Câu chuyện Thượng Hải, Thần bài, Phan Kim Liên...

Có một sự nghiệp thành danh, rộng mở nhưng con đường tình cảm của Vương Tổ Hiền trắc trở. Hai mối tình thời tuổi trẻ của cô với doanh nhân giàu có Lâm Kiến Nhạc và ca sĩ Tề Tần đều tan vỡ trong đau khổ, để lại cho cô nhiều tổn thương. Vương Tổ Hiền di cư sang Canada nhiều năm, sống độc thân, không có con. Cô vài năm nay không về Hong Kong.

Nhan sắc Vương Tổ Hiền thời đỉnh cao sự nghiệp.