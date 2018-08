Mỹ nam làng thiết kế khiến Thanh Hằng - Minh Hằng tranh nhau

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 14:45 PM (GMT+7)

NTK Trương Thanh Long tự tin khi nói mình sẽ đạt giải quán quân The Face 2018.

Trương Thanh Long (thứ 2 từ trái qua) với khuôn mặt sáng giá, thí sinh tiềm năng tại The Face 2018.

Tham gia làng giải trí vai trò người mẫu - diễn viên - nhà thiết kế - stylist... nhưng Trương Thanh Long vẫn muốn đặt tâm thế là người bước đi từ xuất phát điểm khi tới The Face. Anh tâm sự:

"Đối với The Face, tôi muốn xuất phát từ vạch đầu tiên trên con đường chinh phục thử thách của người mẫu chuyên nghiệp. Tôi xác định The Face là nơi tôi trao đổi, lắng nghe và thực hành nghề người mẫu nhiều hơn là chỉ thể hiện kinh nghiệm cá nhân của mình. Tôi là người khá độc lập nên tự quyết định cho bản thân, hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định mình đưa ra. The Face là một cuộc chơi nghiêm túc, tôi muốn dành riêng cho bản thân.

Tôi thích được ủng hộ và động viên trên cương vị là người truyền cảm hứng, dám sống vì những điều mình thích và đừng tự bó buộc cuộc sống của mình trong những khuôn khổ, quy chuẩn. Hãy thử thách bản thân để thấy rằng được sống và được trải nghiệm những điều mới mẻ sẽ luôn là một hạnh phúc to lớn".

Dù chiều cao chưa nổi trội nhất nhưng khuôn mặt nam tính, cuốn hút của anh tạo được dấu ấn khó phai.

Bên cạnh đó, ngay từ khi xuất hiện trong vòng casting, Trương Thanh Long đã trở thành cái tên được quan tâm nhiều hơn cả. Không chỉ người hâm mộ, giới truyền thông mà ngay cả các huấn luyện viên. Chính anh là người tạo nên sự tranh giành giữa 2 huấn luyện viên Minh Hằng - Thanh Hằng. Từ đó, nguồn cơn cho sự đồn đoán anh được ban tổ chức ưu ái và râm ran chuyện "Trương Thanh Long mua giải" được truyền tai nhau.

Trước những thông tin này, anh nói: "Việc được hai HLV có ý định chiêu mộ tôi về đội là điều đáng mừng. Tôi rất phấn khởi và tin là mình đã thể hiện khá tốt để khiến 2 HLV muốn như vậy. Áp lực của tôi hiện giờ đó là làm sao chứng tỏ tôi là một lựa chọn xứng đáng.

Còn về tin đồn, tôi sẽ không thể ngăn chặn hết tất cả những điều tiếng không đúng về mình. Thay vào đó, tôi sẽ hành động theo những gì tôi cho là đúng".

Hiện tại, Trương Thanh Long đã sắp xếp dự án công việc riêng để chuyên tâm "cháy" hết mình tại The Face. Anh chuẩn bị kỹ từ trước, kể cả về tinh thần, sức khỏe cũng như chiến lược hành động. Anh háo hức và mong có cơ hội vào đến vòng cuối cùng để thể hiện hết những gì đang ấp ủ.

Trương Thanh Long - Quang Phúc sánh đôi trình diễn tại họp báo.