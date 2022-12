Muốn sắm túi hiệu kiểu "ăn chắc mặc bền"? Học bí quyết từ Hoa hậu H'Hen Niê, Thùy Tiên!

Với hình ảnh thời trang của một Hoa hậu đã có danh vị thì đồ hiệu, cụ thể là túi xách hàng hiệu là thứ không thể thiếu. Thế nhưng không thể vung tay quá trán với những túi hiệu quá thời trang chỉ dùng được một đôi lần, đa số họ chọn những thiết kế kinh điển, những mẫu túi dễ nhận diện.

Vô tình, các Hoa hậu cũng chính là nguồn tham khảo hiệu quả cho bất cứ cô gái nào muốn có chiếc túi hiệu đầu tiên tự thưởng cho bản thân. Làm sao để chi tiền một lần nhưng dùng được nhiều nhất có thể?

Thùy Tiên - nàng hậu tiêu dùng thông minh

Không phải kiểu người tiêu pha quá nhiều cho những thứ xa xỉ, Thùy Tiên vốn là nàng hậu quan tâm đến hiệu quả. Một trong những chiếc túi đầu tiên Thùy Tiên mua sau khi đăng quang Miss Grand International chính là chiếc Dior book tote.

Với giá từ 2.650 đến 3.700 USD, Dior book tote là chiếc túi nhìn sành điệu ngay lập tức và duy trì được độ hot qua nhiều mùa thời trang.

Kể từ khi ra mắt năm 2018 đến bây giờ, chiếc túi xách Dior book tote đã trở thành "IT bag hot nhất thế giới", trở thành bản mẫu cho kể cả các đối thủ lớn cũng phải học theo. Chiếc túi bằng vải thêu monogram này chẳng những sành điệu mà còn tiện lợi, dễ phối đồ và đặc biệt là có thể "đựng cả thế giới". Với Thùy Tiên thì túi này quá hợp để công tác, di chuyển.

Một chiếc túi khác chứng minh Thùy Tiên có IQ mua sắm rất cao chính là túi Gucci 1955 Horsebit giá 1.980 USD thuộc bộ sưu tập Cruise 2020. Nằm trong top các thương hiệu dễ nhận diện, còn gì chắc ăn hơn khi chiếc túi này mang tới 2 đặc điểm "bất tử" với thời gian đó là họa tiết Monogram và khóa Horsebit vốn dĩ là đặc trưng của Gucci. Horsebit được hiểu là chiếc khóa chốt cố định hai bên miệng ngựa của bộ dây cương.

Năm 1955, chi tiết Horsebit chính thức xuất hiện trên sản phẩm túi xách của Gucci bởi vì khách hàng thượng lưu rất yêu thích yếu tố lịch sử được tích hợp trong sản phẩm túi xách thời trang. Chính vì vậy một chiếc túi như Gucci 1955 Horsebit đảm bảo giữ giá tốt.

H'Hen Niê - Nàng hậu bình dân thì sắm gì?

Nổi tiếng là nàng hậu bình dân, có hình ảnh gần gũi, H'Hen Niê cũng không chi tiêu quá nhiều tiền cho túi xách hàng hiệu. Thay vào đó cô nàng muốn mua nhà, mua vàng tặng mẹ. Thế nhưng vì tính chất công việc, nàng hậu cũng phải có cho mình những chiếc túi hiệu, và đây là lựa chọn của H'Hen Niê để có thể dùng túi hiệu quả nhất.

LV On The Go là mẫu túi hot của LV dành cho tín đồ xê dịch. Cũng là một nàng hậu năng động, di chuyển nhiều, chiếc túi này rất được việc cho Hen. Có lần cô nàng quay clip lục túi xách cho thấy chiếc túi thật sự có thể "đựng cả thế giới".

Bộ sưu tập túi hiệu của H'Hen Niê không nhiều nhưng rất hiệu quả về phong cách và công dụng.

Đỗ Thị Hà - Mua hàng hiệu chắc ăn nhất

Trong số các nhà mốt xa xỉ thì túi của Gucci dễ mua nhất vì giá mềm mà kiểu dáng nhìn thoáng là nhận ra đồ hiệu ngay. Đỗ Thị Hà là nàng hậu khá cứng cỏi và bản lĩnh khi chịu nhiều áp lực khen chê vì không sành điệu, người đẹp xứ Thanh cũng chỉ mua những chiếc túi "chắc cú" nhất trong làng hàng hiệu.

Chiếc túi hiệu đầu tiên Đỗ Thị Hà sở hữu là túi Gucci Dionysus - giá khoảng 62 triệu đồng. Đây là mẫu túi thuộc dòng kinh điển, IT bag của làng thời trang nên có thể dùng lâu mà không lỗi mốt.

Chiếc túi thứ 2 Đỗ Thị Hà sở hữu chính là Gucci Horsebit 1955 giá khoảng 55 triệu đồng. Như đã nói ở túi của Thùy Tiên, đầu tư vào dòng túi khóa Horsebit không bao giờ sai.

Tiểu Vy - Phong cách tiểu thư điệu đàng cũng có lựa chọn kinh điển

Khách với H'Hen Niê hay Thùy Tiên thích túi có công năng cao, Tiểu Vy cần những chiếc túi tiểu thư điệu đà hơn. Với nhu cầu này vẫn có những lựa chọn đầu tư túi an toàn chắc chắn.

Gucci Dionysus cũng lại xuất hiện trên vai các nàng hậu. Ai nấy đều chọn túi dòng IT bag để không quá mạo hiểm với số tiền đã bỏ ra.

Túi Dior saddle dáng yên ngựa là lựa chọn hoàn hảo nếu muốn đầu tư túi xách hiệu quả. Dáng túi lịch sử của Dior không những hot trở lại vài năm gần đây, mà còn là dòng túi "bất tử" với thời gian.

