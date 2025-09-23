Mốt quần ren gây tranh cãi

Theo Vogue, ren là một trong những xu hướng nổi bật nửa cuối năm 2025. Bên cạnh váy áo, nhiều hãng lăng xê quần ren dáng suông và ống loe. Ảnh: Gorunway

Theo WWW, nhiều người bình luận trên mạng xã hội về kiểu quần này. Đa số ví chúng với mốt quần ngủ, chê thiết kế kén người mặc và kém sang. Một số người cho rằng các khoảng hở khiến chúng khó mặc và phản cảm hơn quần ngủ. Số khác lại ủng hộ, nhận xét quần ren trông cổ điển, sexy, đem tới luồng gió mới.

Một số bạn trẻ đã theo đuổi mốt này từ mùa hè năm nay. Cách phối quen thuộc là diện áo dáng dài trùm qua hông hoặc kết hợp váy theo mốt diện váy trùm quần.

Một bạn trẻ xử lý độ hở của quần ren bằng kiểu quần nội y boxer để tạo vẻ kín đáo hơn.

Phong cách Y2K được thể hiện với quần ren trắng, chân váy siêu ngắn và áo hai dây.

Theo L'Officiel, quần ren bắt đầu xuất hiện từ những năm 1890 với kiểu ống rộng, trang trí bằng ren xếp nếp, thường mặc lót bên trong. Tới thập niên 1960, chúng thịnh hành hơn, có thể mặc bên ngoài như trang phục thường, thách thức các chuẩn mực thời bấy giờ.

Nhằm giúp khách hàng dễ mặc hơn, nhiều hãng may thêm vải lót bên trong ở phần trên. Vài năm trở lại đây, một số nhà mốt chuyên dòng thời trang kỳ nghỉ tung ra các bộ ren gồm crop top và quần ống loe.

Theo Instyle, cách phối quần ren và blazer có thể trở thành thời trang công sở kiểu mới, khi mốt diện đồ ngủ đi làm đang được thế giới lăng xê.