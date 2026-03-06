Lý Nhã Kỳ mặc đầm xuyên thấu khoe sắc bên dàn hoa hậu

Dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Lý Nhã Kỳ cùng Hội đồng BTC và BGK của Miss Cosmo TP HCM 2026 gồm hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Phương Linh, Kiều Vũ, Nguyễn Thanh Phương Đài, Huỳnh Tiên, Lâm Ngân, Luna Trương thực hiện bộ ảnh kỷ niệm.

Dàn mỹ nhân cùng diện trang phục của NTK Thượng Gia Kỳ, thể hiện những vẻ đẹp đa sắc thái của người phụ nữ.

Bộ ảnh được thực hiện với tông trắng - xanh chủ đạo, cũng là màu nhận diện của Miss Cosmo. Đội ngũ khai thác hình ảnh tự tin của những người phụ nữ lãnh đạo thông qua hình ảnh chim công kiêu hãnh.

Lý Nhã Kỳ diện trang phục 'đo ni đóng giày' với chất liệu xuyên thấu, đính kết tạo điểm nhấn ở ngực và dọc thân.

Chiếc đầm xẻ ngực sâu giúp Lý Nhã Kỳ tôn vóc dáng gợi cảm. Đồng hành cùng Miss Cosmo TP HCM 2026 trong vai trò trưởng BGK, nữ diễn viên mong muốn tìm được gương mặt hoa hậu xứng đáng cho cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 Lê Âu Ngân Anh tôn vóc dáng mảnh mai với chiếc váy cúp ngực, xẻ sâu đến gần rốn.

Thời gian qua, Ngân Anh duy trì cuộc sống năng động. Ngoài việc chăm con, cô vẫn đảm nhiệm công việc giảng viên, thường xuyên tham gia các sự kiện, làm giám khảo.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Phương Linh mang đến hình ảnh chim công quyến rũ, hiện đại.

Các trang phục được Thượng Gia Kỳ đính kết thủ công tinh xảo suốt nhiều tuần, ôm sát vóc dáng người mặc.

Chủ tịch Miss Cosmo TP HCM Nguyễn Thanh Phương Đài diện thiết kế cúp ngực đính kết nơ to bản.

Phó Chủ tịch Huỳnh Tiên mặc trang phục dựng phom corset tôn eo. Sau thời gian tạm rời showbiz để tập trung kinh doanh, cô trở lại và ghi dấu ấn tại Miss Cosmo Vietnam 2025 với danh hiệu Người đẹp Tài năng và top 10 chung cuộc. Sau đó cô trở thành Phó Chủ tịch của Miss Cosmo TP HCM 2026.

Miss Cosmo TP HCM 2026 là cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh/thành phố thuộc hệ thống Miss Cosmo Vietnam, nhằm tìm kiếm những cô gái bản lĩnh, hiện đại và giàu khát vọng, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Bên cạnh việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, cuộc thi còn đề cao trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần hội nhập quốc tế.

Theo BTC, trong suốt hành trình, thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động đào tạo, trải nghiệm và các dự án cộng đồng. Cuộc thi đang mở cổng đăng ký dự thi.