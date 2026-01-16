Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà

Lệ Quyên sau những ngày miệt mài chạy show, cô đã quyết định dành thời gian cho nghỉ dưỡng. Và địa điểm cô chọn chính là Phú Quốc. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vui vẻ khoe trọn khoảnh khắc được thả lỏng trong khách sạn hạng sang.

Giữa drama phát ngôn gây tranh cãi với anti-fan, Lệ Quyên chọn cách im lặng và sống kín tiếng trong những ngày qua. Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1981 trải lòng vì cô quá bức xúc trước những dòng bình luận tấn công, bôi nhọ danh dự như vậy nên đã có những phát ngôn gây ồn ào trên mạng xã hội.

Sau những ồn ào, Lệ Quyên đã đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai Lâm Bảo Châu. Người đẹp tiếp tục khoe bờ lưng nuột nà dưới ống kính do bạn trai chụp.

Lệ Quyên đánh giá rất cao kỹ năng chụp ảnh của Lâm Bảo Châu và nữ ca sĩ thường dùng những hình ảnh do anh chụp.

Lệ Quyên trong những ngày qua tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên người thương.

Sau 5 năm hẹn hò cùng Lâm Bảo Châu, cô luôn cảm thấy hạnh phúc và hết lòng bảo vệ bạn trai khỏi sóng gió từ cộng đồng mạng.

Lệ Quyên cho rằng việc hẹn hò cùng cô đã khiến Lâm Bảo Châu gặp nhiều bất lợi và thiệt thòi. Những nguồn tin tức từ mạng xã hội đã khiến cuộc tình của họ vướng nhiều tranh cãi.

Lệ Quyên và bạn trai công khai hẹn hò từ đầu năm 2021. Cặp đôi gây chú ý với khán giả khi cùng tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Họ có những khoảnh khắc tình cảm trên sóng truyền hình. Thời điểm đó, Lâm Bảo Châu thể hiện sự quan tâm với Lệ Quyên bằng những cử chỉ nhỏ như đưa nước cho bạn gái, dắt tay cô ra sân khấu, vào hậu trường khiến các nghệ sĩ còn lại liên tục ý kiến.

Hiện tại, sau khi về nhà chung sống, Lệ Quyên vẫn được Lâm Bảo Châu yêu chiều, chăm sóc hết lòng.