Vợ tỷ phú Jeff Bezos diện mốt váy bỏng ngô

Hôm 3/8, vợ chồng Jeff Bezos gây chú ý khi tới tại nhà hàng Amalur, đảo Ibiza. Lauren Sánchez diện đầm hai dây màu kem được làm bằng vải có cấu trúc popcorn (bỏng ngô). Thiết kế co giãn làm từ polyester, trong đó bề mặt vải nhấp nhô trông giống các hạt bỏng nổ. Kiểu váy áo bỏng ngô có thể gấp nhỏ lại, nằm gọn trong lòng bàn tay, từng là mốt thịnh hành trong thập niên 1990, 2000.

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos cùng đeo kính giống nhau, tay trong tay đi nghỉ dưỡng. Ảnh: Backgrid

Vợ nhà sáng lập Amazon xách túi Secret nổi tiếng của Schiaparelli làm từ da bê, trang trí bằng những chiếc đinh tán bằng đồng mạ vàng hình tai, mũi, mắt, ổ khóa theo phong cách siêu thực. Theo Mail, việc mang dép cao gót màu nude khiến Lauren Sánchez đi lại khó khăn trên bãi đá lởm chởm. Tỷ phú nắm chặt tay vợ, dìu cô bước từng bước nhỏ. Ông mặc áo polo đồng màu với trang phục của vợ, phối quần kaki xám và sneakers.

Cặp uyên ương đến Amalur để thưởng thức bữa tối theo phong cách Địa Trung Hải đương đại mang đậm ảnh hưởng của Italy. Đi cùng họ còn có tài tử Leonardo DiCaprio và bạn gái Vittoria Ceretti, biên tập tạp chí Vogue Anh Edward Enninful. Vittoria mặc tank top cùng váy đen cạp trễ, dép cao gót. Leonardo cũng mặc màu tương tự, che kín mặt bằng khẩu trang và mũ lưỡi trai.

Diễn viên Leonardo DiCaprio và bạn gái, siêu mẫu Vittoria Ceretti. Ảnh: Backgrid

Mùa hè năm ngoái, các sao này từng đi nghỉ cùng nhau ở Sardinia. Trước khi tới Amalur, họ tiệc tùng trên siêu du thuyền Koru gần 500 triệu USD của tỷ phú Jeff Bezos cuối tuần qua.

Lauren Sánchez, 56 tuổi, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Sánchez còn là chủ hãng phim Black Ops Aviation và tác giả truyện thiếu nhi. Tháng 4, cô gây chú ý khi thực hiện chuyến bay vào rìa vũ trụ cùng phi hành đoàn toàn nữ, trong đó có Katy Perry. Ngoài ra, cô có một con trai với bạn trai cũ - cầu thủ bóng bầu dục Tony Gonzalez.

Cô và tỷ phú Jeff Bezos công khai mối quan hệ năm 2019, sau khi chia tay người cũ. Họ tổ chức lễ cưới xa hoa ở Italy cuối tháng 6.