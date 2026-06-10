5 đồ uống hỗ trợ làn da sáng khỏe từ bên trong

Làn da chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như chế độ ăn uống, giấc ngủ, căng thẳng, môi trường và tuổi tác. Nhiều người duy trì thói quen uống đủ nước, ăn uống lành mạnh nhưng da vẫn thiếu sức sống, dễ xỉn màu hoặc thô ráp. Một số đồ uống giàu vitamin, polyphenol và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ sức khỏe làn da thông qua việc cải thiện tuần hoàn máu, giảm stress oxy hóa và hỗ trợ quá trình phục hồi của da.

Dưới đây là 5 loại đồ uống đơn giản, dễ thực hiện, có thể bổ sung vào thói quen hằng ngày để hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh:

1. Nước ấm pha chanh hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác da xỉn màu

Một cốc nước ấm pha chanh vào buổi sáng là lựa chọn được nhiều người duy trì như một thói quen chăm sóc sức khỏe. Chanh chứa vitamin C – chất tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Uống nước chanh ấm cũng giúp bổ sung nước cho cơ thể sau một đêm ngủ dài, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa.

Khi cơ thể đủ nước và hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, làn da thường ít khô ráp hơn. Một số người cũng nhận thấy da bớt xỉn màu khi duy trì thói quen này đều đặn.

Lưu ý, không nên uống nước chanh quá đặc hoặc khi bụng quá đói nếu có bệnh dạ dày. Sau khi uống nước chanh nên súc miệng bằng nước lọc để hạn chế ảnh hưởng đến men răng.

Một số loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa, vitamin và hợp chất chống viêm có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu, giúp da khỏe hơn và tươi tắn hơn…

2. Nước ép cà rốt giàu beta-carotene có lợi cho làn da

Cà rốt là thực phẩm giàu beta-carotene – tiền chất của vitamin A. Đây là dưỡng chất cần thiết cho quá trình tái tạo và duy trì hàng rào bảo vệ da. Beta-carotene còn có đặc tính chống oxy hóa, giúp giảm tác động của stress oxy hóa lên tế bào da. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu carotenoid có liên quan đến làn da khỏe mạnh hơn.

Ngoài ra, vitamin A đóng vai trò trong quá trình sửa chữa mô và hỗ trợ cải thiện tình trạng da khô, bong tróc. Với người thường xuyên tiếp xúc ánh nắng, nước ép cà rốt có thể là lựa chọn bổ sung phù hợp trong chế độ ăn.

Lưu ý, không nên uống quá nhiều nước ép cà rốt mỗi ngày. Tiêu thụ lượng lớn beta-carotene trong thời gian dài có thể khiến da hơi vàng cam tạm thời. Để tăng hấp thu beta-carotene, có thể dùng nước ép cà rốt cùng một lượng nhỏ chất béo lành mạnh như hạt hoặc sữa chua.

3. Sữa nghệ giúp hỗ trợ giảm viêm và phục hồi da

Sữa nghệ thường được dùng vào buổi tối nhờ tác dụng làm ấm cơ thể và hỗ trợ thư giãn. Thành phần hoạt chất chính trong nghệ là curcumin – hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Tình trạng viêm kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe làn da, góp phần làm nặng thêm một số vấn đề như mụn trứng cá hoặc da kích ứng. Curcumin được nghiên cứu với khả năng hỗ trợ giảm phản ứng viêm trong cơ thể.

Ngoài ra, giấc ngủ tốt cũng có liên quan chặt chẽ đến quá trình phục hồi của da. Một cốc sữa nghệ ấm vào buổi tối có thể giúp một số người cảm thấy thư giãn hơn trước khi ngủ. Để dễ uống hơn, có thể pha nghệ với sữa ít đường hoặc sữa hạt.

Lưu ý, không nên lạm dụng quá nhiều nghệ nếu đang có bệnh lý gan mật hoặc đang dùng thuốc chống đông máu mà chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

4. Nước ép lựu hỗ trợ sản sinh collagen

Lựu chứa nhiều polyphenol và chất chống oxy hóa, đặc biệt là punicalagin và anthocyanin. Các hợp chất này có thể giúp bảo vệ tế bào da trước tác động của ô nhiễm và tia cực tím. Một số nghiên cứu cho thấy lựu có thể hỗ trợ quá trình sản sinh collagen và cải thiện lưu thông máu. Khi tuần hoàn tốt hơn, tế bào da nhận được oxy và dưỡng chất hiệu quả hơn.

Ngoài ra, nước ép lựu còn cung cấp vitamin C – dưỡng chất cần thiết cho quá trình hình thành collagen, từ đó hỗ trợ độ đàn hồi của da. Tuy nhiên, nên ưu tiên nước ép lựu nguyên chất, ít đường. Các loại nước ép đóng chai chứa nhiều đường có thể không mang lại lợi ích tương tự nếu dùng thường xuyên.

5. Trà hoa cúc giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ

Căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ là những yếu tố có thể khiến da dễ nổi mụn, xỉn màu và kém sức sống. Trà hoa cúc là thức uống phổ biến giúp thư giãn tinh thần và hỗ trợ giấc ngủ. Một số nghiên cứu cho thấy hoa cúc chứa các hợp chất chống oxy hóa như apigenin, có thể góp phần tạo cảm giác thư giãn nhẹ. Khi chất lượng giấc ngủ được cải thiện, quá trình phục hồi tự nhiên của làn da cũng diễn ra hiệu quả hơn.

Với người thường xuyên stress hoặc khó ngủ, uống trà hoa cúc ấm vào buổi tối có thể là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, người có tiền sử dị ứng với họ cúc cần thận trọng khi sử dụng.