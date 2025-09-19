Lương Thùy Linh diện 'giày lười của giới tỷ phú' vi vu khắp nơi

Nhân chuyến công tác ở Anh, Lương Thùy Linh tranh thủ khám phá một số nước châu Âu. Tạo dáng bên bảo tàng Louvre nổi tiếng Paris, hoa hậu diện set đồ ấm áp, thanh lịch. Cô sử dụng đôi loafer Summer Walk của Loro Piana để thuận tiện cho việc đi lại.

Summer Walk được nhiều tạp chí thời trang gọi là "Billionaire Loafer" (giày lười của giới tỷ phú) vì sự song hành nhiều năm qua với giới tỷ phú, triệu phú và nhà giàu như Chủ tịch và CEO của LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) - tập đoàn sở hữu Loro Piana, Richard Branson, Warren Buffett, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg...

Mẫu giày được Lương Thùy Linh tích cực diện đi khắp nơi gần đây.

Trong chuyến công tác Nhật Bản trước đó, hoa hậu cũng liên tục chưng diện thiết kế loafer được cô khen 'rất êm ái' này.

Khi được bạn bè hỏi xin cảm nhận về mẫu giày đình đám, Lương Thùy Linh cho biết 'nên mua'. Nhiều tín đồ thời trang cho rằng thiết kế này êm ái đến mức họ có thể đi cả ngày mà không mỏi chân nên rất thích hợp với những chuyến du lịch.

Lương Thùy Linh chọn thiết kế màu nâu be da lộn, giúp cô dễ dàng mix-match với nhiều kiểu trang phục thanh lịch. Cô còn thích kết hợp cùng những chiếc túi xách cũng là biểu tượng giới thượng lưu như Goyard, Hermes.

Đôi Summer Walk có giá 1.100 USD (gần 30 triệu đồng) tạo cơn sốt trong showbiz Việt gần đây. Ngoài Lương Thùy Linh còn có nhiều sao Việt yêu thích mẫu giày này.