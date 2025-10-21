Kim Kardashian bị ví như 'dọa ma' trên thảm đỏ khi trùm kín mặt

Để ghi dấu ấn giữa "rừng" khách mời tên tuổi trên thảm đỏ tối 18/10, Kim Kardashian chọn xiêm y Maison Margiela cúp ngực siết eo kèm phần tay áo nối liền đuôi váy. Cô hoàn thiện phong cách bằng vòng cổ đá quý layer và miếng vải trùm mặt tiệp màu trang phục.

Trong video do chuyên gia trang điểm Mario Dedivanovic chia sẻ trên Instagram Story, bà mẹ 4 con nói đùa: "Mario, trông tôi ổn chứ? Lớp makeup ấy. Mọi người ơi, công sức bỏ ra nhiều đó nha".

Tuy nhiên, diện mạo lần này của Kim không được nhiều khán giả ủng hộ. Hàng loạt bình luận trên X chê bai cô và liên tưởng tới rapper Kanye West - chồng cũ mỹ nhân The Kardashians: "Tôi thật sự giật mình khi nhìn thấy bức ảnh. Có lẽ đêm nay sẽ gặp ác mộng"; "Halloween đến sớm với Kim"; "Cô ấy vẫn bắt chước phong cách Kanye. Thật nực cười"; "Chỉ là chiêu trò để gây chú ý thôi"; "Kim cố gắng rất nhiều để trở nên thời thượng nhưng đã thất bại"; "Xấu tệ, không thể gọi là thời trang hay xu hướng"...

Bên cạnh đó, một số độc giả Page Six nhận định thiết kế Maison Margiela dành cho doanh nhân 45 tuổi có phom dáng kỳ quặc, thiếu hấp dẫn: "Phần lùng bùng treo giữa người cô ấy là gì vậy? Trông như có hai bộ ngực"; "Hẳn là Kim đã trùm đầu trước khi mặc đồ nên không thấy bộ váy tệ đến mức nào"; "Phong cách avant-garde rất thú vị trên tạp chí, nhưng nó lại phô trương và ngớ ngẩn ở đời thực"...

Kim Kardashian diện xiêm y Maison Margiela tại Academy Museum Gala 2025 tối 18/10. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Kim Kardashian sinh năm 1980 tại Los Angeles, là ngôi sao truyền hình thực tế đình đám ở Mỹ. Cô hiện có chỗ đứng vững chắc và được săn đón trong làng mốt. Năm 2019, người đẹp được trao cúp "Nhân vật có sức ảnh hưởng" tại CFDA Fashion Awards (Giải thưởng Hội đồng Nhà thiết kế thời trang Mỹ) trước sự ngạc nhiên của nhiều người trong ngành. Tại Innovator Awards 2021 do tạp chí The Wall Street Journal tổ chức, nữ doanh nhân tiếp tục được vinh danh ở hạng mục "Innovator of the Year" nhờ sự thành công của thương hiệu nội y Skims. Sau đó không lâu, cô thắng giải "Fashion Icon" trong khuôn khổ People's Choice Awards 2021. Tính đến tháng 4 năm nay, Kim có giá trị tài sản ròng 1,7 tỷ USD, theo thống kê của tạp chí Forbes.