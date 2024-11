Kim Kardashian gây sốt khi hóa cá sấu bạch tạng

Kim Kardashian là gương mặt nổi tiếng quen thuộc. Lần này, cô gây ấn tượng khi hóa thành cá sấu bạch tạng quý hiếm.

Nghệ sĩ Alexis Stone là người đã "biến đổi" Kim Kardashian thành cá sấu bạch tạng với hóa trang tỉ mỉ từng móng vuốt sắc nhọn. Màn hóa trang tôn lên vẻ đẹp cơ thể của Kim Kardashian.

Kim Kardashian hóa cá sấu bạch tạng

Một loài cá sấu quý hiếm

Ngay khi người đẹp này đăng tải loạt ảnh đón Halloween lên trang cá nhân đã tạo sốt với nhiều lời khen ngợi từ công chúng mạng. Họ nhận định rằng cô đã có màn biến hóa thành công, sáng tạo và ấn tượng.

Bna đầu, nhiều người cho rằng Kim Kardashian trông giống sinh vật trong phim "The Shape Of Water" hoặc phim "The Swamp Thing".

Họ nghĩ cô hóa thân thành những nhân vật này nhưng tất cả đều không phải. Kim Kardashian cho biết chỉ đang hóa thân thành cá sấu bạch tạng.

Em gái của Kim Kardashian hóa trang thành những ngôi sao điện ảnh gợi cảm. Một trong số đó là Jane Fonda.

Kylie Jenner và màn hóa trang của mình

Nhiều ngôi sao khác cũng biến hóa đa dạng trong dịp lễ hội này.

Maya Jama

Jade Thirlwall

Paloma Faith

Megan Barton Hanson

